Umbau der Kita in Trochtelfingen-Hausen kann im Sommer starten

TROCHTELFINGEN. Raum für 17 neue Plätze soll im Kindergarten Hausen geschaffen werden. Bisher besuchen 15 Kinder die Einrichtung. Künftig sollen zehn in einer Gruppe für Mädchen und Jungen unter drei Jahren, 22 in einer für über Dreijährige in dem kleinen Trochtelfinger Teilort betreut werden. Der Platz ist dort vorhanden, es gibt zwei Gruppenräume. Feuerwehr, DRK und die Gleitschirmflugschule Luftikus ziehen aus ihren Räumen im Kellergeschoss aus, damit diese künftig auch für die Kinderbetreuung beziehungsweise den Kitabetrieb genutzt werden können. Decken und Böden im Untergeschoss werden erneuert. Die Teeküche wird in einem der Räume eingebaut, der derzeitige Abstellraum samt Archiv wird zum Elternsprechzimmer, der Vereins- zum Personalraum und Büro. Der Materialraum wird zum Ausweich-Ruheraum für die über dreijährigen Kinder umgebaut.

Halle wird mitgenutzt

So wird oben Platz geschaffen, um für die unter Dreijährigen einen Schlafraum einzurichten. Dafür muss ein Türdurchbruch vom großen Gruppenraum erstellt werden. Der Eingangsbereich wird neu strukturiert, ein Türdurchbruch auch hier – samt Sicherung – vom Foyer zum Windfang der Kita geschaffen. Die angrenzende Mehrzweckhalle soll von der Kita stärker mitgenutzt werden. Die größeren Kinder sollen die WCs der Halle nutzen, die bisherigen Kindergartentoiletten werden erneuert, auch die Küche der Halle wird vom Kindergarten genutzt werden. Und es muss eine neue Pelletheizung eingebaut werden. Überdies muss der Treppenabgang erneuert und anders gesichert werden, die Garderobe erhält ein neues Aussehen.

Mittlerweile liegt die Baugenehmigung vor. Und die ersten Gewerke wurden ausgeschrieben. Erfreuliches Ergebnis, das Margit Supper vom planenden Gammertinger Büro Supper Heinemann dem Gemeinderat vorstellen konnte: »Wir haben gute Preise bekommen.« Es wurden nur Firmen aus der Region angefragt. Entgegen der Kostenkalkulation von rund 415.000 Euro liegt der Umbau - inklusive der weiteren Arbeiten, die noch vergeben werden müssen - aktuell bei 394.922 Euro. In den Haushalt eingeplant sind 490.850 Euro. Die Stadt hat Mittel aus dem Ausgleichsstock beantragt. Der Bewilligungsbescheid liegt bei 200.000 Euro, weniger als erhofft.

Baubeginn Anfang August

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. Juli die Vergabe der ersten zwölf Gewerke beschlossen mit einem Volumen von rund 214.363 Euro. Den Rohbau/Abbruch übernimmt die Lieb Hoch- und Tiefbau GmbH (circa 19.678 Euro), Putz-, Trockenbau- und Dämmarbeiten führt der Stuckateurbetrieb Frank Sommer aus (rund 34.616 Euro), Fliesenarbeiten übernimmt die Fliesen Karl GmbH (circa 20.102 Euro), Schreinerarbeiten erledigt die Schreinerei Sauter (circa 23.453 Euro), für Verglasung und Brandschutztüren sorgt Metallbau Neyer (etwa 19.622 Euro). Mit Malerarbeiten ist die Rogg Malerwerkstätte (10.098 Euro) im Boot, Bodenbelagsarbeiten übernimmt die Schultes GmbH & Co. KG (etwa 11.251 Euro), die Sanitärinstallation erledigt die Zeiler GmbH Haustechnik (circa 19.609 Euro), die Elektroinstallation übernimmt die Elektro-Scherer GmbH (circa 9.995 Euro), WC-Trennwände liefert die Meta Trennwand GmbH & Co. KG (etwa 3.841 Euro), eine neue Teeküche im Untergeschoss baut die Küchenzentrum Marchtal GmbH für etwa 2.990 Euro ein, und Möbel werden bei der HABA Sales GmbH & Co. KG für etwa 39.109 Euro beauftragt.

Während der Bauarbeiten im Kindergartengebäude müssen die Jungen und Mädchen ihr Übergangsdomizil in der Mehrzweckhalle beziehen. Das Kita-Team ist bereits bei den Vorbereitungen für den Umzug. Der soll zu Beginn der Sommerferien am 1./2. August über die Bühne gehen, damit die Kinder nach den Ferien direkt in die Ausweichräume kommen können. Der Baustart ist für den 4. August geplant. Begonnen wird mit den Arbeiten, die den meisten Lärm machen, weniger störende folgen. Bis Ende des Jahres wird der Umbau dauern. Auch Personal, um mehr Kinder zu betreuen, sei bereits »in der Pipeline, damit wir ab Januar mit der neuen Gruppe an den Start gehen können«, sagt Bürgermeisterin Katja Fischer. (GEA)