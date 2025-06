Tumult bei Fasnetsfeier auf der Alb: So urteilte das Amtsgericht Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Über fünf Männer wurde in einem Prozess vor dem Münsinger Amtsgericht verhandelt, alle Verfahren wurden gegen Geldauflagen vorläufig eingestellt. Dabei handelte es sich bei den Vorwürfen nicht um Lappalien: Schwere Körperverletzung, Beleidigungen, Widerstand gegen Ordnungskräfte standen im Raum. Wegen des Umfangs des Verfahrens fand die Verhandlung im Großen Sitzungssaal des Münsinger Rathauses statt.

Die Angelegenheit hatte im Januar 2024 weite Kreise geschlagen, in der Zeitung mit den vier Buchstaben wurde bundesweit über den Tumult bei einer Veranstaltung in einer Fasnetshochburg auf der Alb berichtet. Die erlebte einen selten gesehenen Polizeieinsatz, bis zu 16 Beamte waren alarmiert, darunter auch eine Polizeihundestaffel nebst Vierbeiner. Fünf Randalierer standen jetzt vor Strafrichterin Julia Felbinger, andere wurden bereits im Vorfeld zu Geldstrafen verurteilt. Alle Verfahren wurden gegen Geldauflage vorläufig eingestellt, der Hauptangeklagte muss 3.500 Euro bezahlen, die anderen jeweils 1.000 Euro. Ein mildes Urteil, Gewalt gegen Einsatzkräfte ist kein Kavaliersdelikt. Der Hauptangeklagte soll zuerst zwei Gäste geschlagen beziehungsweise getreten haben. Ein Polizist bekam einen Tritt in den Unterleib ab, gegen seine Festnahme wehrte sich der Angeklagte aus Kräften, beleidigte über gut eine Stunde die Polizisten aus voller Brust. Die Mitangeklagten führten sich nicht besser auf.

Prügelei mit Kumpels, dann mit der Polizei

In der Nacht vom 6. zum 7. Januar 2024 wurde Fasnet gefeiert, bei einer internen Veranstaltung eines Narrenvereins. Die fünf Angeklagten waren zwar nicht geladen, fragten aber höflich um Zutritt, der auch gewährt wurde. Man trank sich nach Aussagen aller fünf Angeklagter durch die Nacht, gegen 2.30 Uhr eskalierte die Lage vorm Festsaal. Warum, wurde im Prozess nicht ganz klar. Die Feiernden gingen wohl immer wieder ins Freie, um frische Luft zu schnappen oder zu rauchen. Weil die Toiletten gut ausgelastet waren, kam es auch zum Wildpinkeln, wie einer der Angeklagten bestätigte. Ob das dann der Anlass für die folgenden Tätlichkeiten war, blieb offen. Klar wurde, dass der Hauptangeklagte erst einen Gast - seinen Nachbarn, man kannte sich, vier der Angeklagten kommen aus dem Ort, einer aus einem Nachbardorf - geschlagen und zu Boden gebracht hatte. Und dann einen weiteren ähnlich »behandelte«.

Vorm Veranstaltungsraum herrschte auf jeden Fall großer Tumult, die Veranstalter alarmierten die Polizei, die auch fix eintraf. Allerdings zur Entspannung der Lage wenig beitragen konnte. So etwas habe er noch nie erlebt, sagte der Einsatzleiter, der mit dem ersten Streifenwagen eintraf. Der Hauptkommissar mit über 30 Dienstjahren und reichlich Lokalkenntnis kann sich immer noch nicht erklären, was den Hauptangeklagten geritten habe. Er sei nicht zu beruhigen, nicht vernünftig ansprechbar gewesen. Er musste schnell in Handschellen gelegt werden, was bei Raufereien auf der Alb dann doch eher ungewöhnlich ist. Den Kumpels gefiel das nicht, sie mischten sich lautstark in das Geschehen ein. Der Hauptkommissar forderte Verstärkung an, insgesamt waren 16 Beamte im Einsatz, sagte die Leiterin einer der betroffenen Polizeiposten aus.

Die massive Präsenz der Staatsgewalt half erstmal nicht. Der am Boden sitzende Gefesselte wurde von seinen Kumpels umringt, die abwechselnd auf ihn beruhigend einsprachen und die Polizisten beleidigten. Er selbst beteiligte sich mit »Bullenschweinen« und ähnlichem bis zum bitteren Ende. Er habe sich in Rage geschrien, beschrieb es einer der Beamten. Dass sein Vater, der nach eigener Aussage anderthalb Minuten weit weg wohnt, schnell vor Ort war, half auch nicht weiter. Er kam schnell, schlug sich aber auf die Seite des Sohnes, so vehement, dass er selbst in Handschellen endete. Und er blieb nicht der Letzte. Sohnemann schaffte es dann noch, einem Polizisten ins Gemächt zu treten, zum Glück verschwanden dessen Schmerzen nach einigen Tagen ohne Folgen wieder. Die Frage des Staatsanwalts, ob vielleicht andere Drogen im Spiel waren, blieb mangels Blutproben unbeantwortet.

Polizei braucht viel Verstärkung

Die Situation war »hochdynamisch, ein Ausnahmezustand«, beschrieb es einer der Beamten, schnell trafen die Streifen aus Pfullingen, Münsingen, Engstingen und Reutlingen nebst der Hundestaffel ein. »Wenn dieser Kollege (der Hauptkommissar) erstmal Verstärkung anfordert, wissen wir, dass es brennt«, sagte ein Polizist. »Wir waren zu zweit gegen vier, in einem nicht so friedlichen Umfeld«, erklärte der Einsatzleiter. Da sei so gar ihm mulmig geworden, sagte er, der im Gerichtssaal zwar immer noch irritiert - »so etwas hab ich noch nie erlebt« -, aber wieder so cool wie die Schnauze des Polizeihunds war: »Ich weiß nicht, was mit denen los war.« Das sei kein normaler Polizeieinsatz gewesen, sagte ein anderer Beamter.

Die Polizei bekam die Situation nach und nach pragmatisch unter Kontrolle. Die Störer waren in Handschellen, die Gäste wurden zurück in den Veranstaltungsraum geschickt. Die später Angeklagten wurden von den Beamten nach Hause begleitet, Vater und Sohn jetzt ohne Handschellen, aber unter den wachsamen Augen eines Polizeihunds: »Vor dem hat jeder Respekt.«

Im Gerichtssaal Richterin: Julia Felbinger. Staatsanwalt: Valentin Rebstock. Rechtsanwälte: Eva Binder, Horst Epple, Rebecca Baier, Yan Hau und Christian Müller. (GEA)

Die Angeklagten hatten eine etwas andere Sichtweise. Die Beleidigungen räumten alle ein, aber im Großen und Ganzen hätten alle doch nur beruhigen wollen. Und die Polizei sei recht aggressiv gewesen, sie hätten sich ungerecht behandelt gefühlt. Alle Angeklagten versuchten im Gerichtssaal, sich bei den Beamten zu entschuldigen, schoben ihr Verhalten auf den Alkohol. Kaum ein Polizist nahm's an, irgendwann sei eine Grenze überschritten, lautete der Tenor.

Richterin Julia Felbinger machte kurzen Prozess und beendete die ganztägige Prozedur. Vorbestraft war keiner der fünf, seit dem Vorfall hat sich auch keiner wieder etwas zu Schulden kommen lassen. Die Verfahren werden gegen Geldauflage vorläufig eingestellt. Vier der Angeklagten zahlen je 1.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen, der Hauptangeklagte 3.500 Euro, 1.500 in die Staatskasse, 2.000 Euro an die Jugend- und Bewährungshilfe Tübingen. (GEA)