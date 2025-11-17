TSV Steinhilben fühlt Publikum mit Quizfragen auf den Zahn

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN-STEINHILBEN. Mit Schätz- und Wissensfragen beschäftigten der Vorsitzende Horst Burkhart und Heiko Jaudas die Gäste bei der Jahresfeier des TSV Steinhilben am Samstagabend. Die Augstberghalle war gut besucht, dank Ehrungen, Tanz, gemeinsamen Essen und Geselligkeit. Zahlen, Daten, Fakten, die Hans Hem zusammengestellt hatte, lieferten die beiden im Wechsel. Demnach gehören 506 aktive Mitglieder dem 1903 gegründeten Verein an, der sich erst in den 1980er-Jahren mit Sportanlagen und Sportheim einen festen Platz schaffte. »Mit Turnen hat es angefangen«, weiß Hans Unsöld, den die Moderatoren als ältestes anwesendes Ehrenmitglied auszeichneten. »Aber nein, der Schorsch ist vier Monate älter als ich«, warf er ein und verwies zur Gaudi der Gäste auf sein Gegenüber Georg Klaiber. Abgefragt wurden die Besucher über die Historie des Vereins, nach dem Gründungsjahr 1903 und nach der ältesten eingetragenen Abteilung, dem Fußball, die es seit 1948 gibt. Zur Untermalung konnten die Gäste das Vereinsleben vergangener Jahre auf einem Bildschirm nachverfolgen. Alte Trikots und Utensilien erinnerten an einzelne Mannschaften.

Gewusst wer, was, und wie

Viel Spaß machten die Schätzfragen, in denen Burkhart und Jaudas unter anderem nach geschossenen und gefangenen Toren der 1. Fußballmannschaft seit der letzten TSV-Feier fragten. Auch andere Abteilungen haben sich in den 122 Jahren des Vereinsbestehens etabliert, wie Tennis, Tischtennis, verschiedene Gymnastikgruppen und die Jedermänner. Lag die Zahl der Kassierer seit der Gründung bei sieben, wechselten die Vorsitzenden im selben Zeitraum 20 Mal. »Unser nächstes Jubiläum steht 2028 an«, stellt Burkhart klar. Nicht nur das 125-Jährige des Vereins, sondern auch einige Abteilungsjubiläen, gekennzeichnet durch die Zahl acht. Dazu gehören Fußball 1948, Tischtennis 1958, Damengymnastik 1978 und zehn Jahre später Tennis.

Aber auch diese Jahresfeier hatte einige Überraschungen parat, zum Beispiel den Einmarsch langjähriger Ehrenämtler mit der Vereinsfahne zu den Klängen des Deutschmeister Regimentsmarschs des österreichischen Komponisten Wilhelm August Jurek. Alleinunterhalter Reinhold Hospach wählte diese Komposition für Fahnenträger Michael Hanker, Karlheinz Schmid und Günther Heinzelmann, begleitet von Standing Ovations des Publikums. »Das sind Männer, die den Verein mit Leben füllen, mit Herzblut und Teamgeist. Sport verbindet«, stellte Burkhart fest.

Ins Programm integriert wurden auch die Ehrungen durch Manuel Hailfinger, dem Sportkreisvorsitzenden und Mitglied des Präsidiums des Württembergischen Landessportbunds. »Hier gibt es eine tolle Vereinslandschaft, bei der das Ehrenamt im Mittelpunkt steht«, bekräftigte er. Ein Ehrenamt mit viel Energie, hier angeführt von zwei Häuptlingen: Horst Burkhart, der die Silberne Ehrennadel erhielt, und Timo Hölz, ausgezeichnet mit der Bronzenen. Burkhart sei fast drei Jahrzehnte im Verein unterwegs, habe einige Stationen hinter sich, als Abteilungsleiter Tischtennis, als Trainer und Sportler. »Und als Häuptling vorneweg. Respekt«, betont Hailfinger. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Anne Bergmann, Willi Uhland, Oliver Blankenhorn und Werner Schnitzer - der zudem die Ehrenmitgliedschaft erhielt - geehrt. Günther Heinzelmann wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Tanzgruppen des Trochtelfinger Tanzclubs zu Gast

Viel Action gab es dann mit den vier Tanzgruppen des Trochtelfinger Tanzclubs. Coole Lieder, Spaß und Freude an der Bewegung lieferten die sechs- bis neunjährigen Mädchen der HipHop Kids und Lollipops unter der Leitung von Celine und Melissa. Vanessa und Marie hatten mit den Happy Socks und der Rubix Crew tolle Choreographien einstudiert. Die Zwölf- bis Fünfzehnjährigen Teenies haben sich für Streetdance entschieden und bestreiten darin auch Wettbewerbe. »Einfach sehr gut, der Abend. Die Halle ist voll«, freut sich Burkhart. (GEA)