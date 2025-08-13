Truppenübungsplatz: Wie die Feuerwehr Münsingen dort löschen würde

Feuerwehren aus der Umgebung sind auf der Panzerringstraße unterwegs, allerdings nicht zum Einsatz, sondern zum Sicherheitstraining. FOTOS: LENK

MÜNSINGEN. Auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen bei Jüterbog in Brandenburg und in Gohrischheide (Sachsen) hat es nicht nur in diesem Sommer, sondern auch in den Jahren zuvor auf mehreren Hundert Hektar gebrannt. Aufgrund der munitionsbelasteten Flächen wurde dort in erster Linie nur aus der Luft gelöscht. Am Boden mussten die Feuerwehren warten, bis das Feuer die Brandschutzstreifen erreicht hatte, berichteten die verantwortlichen Kommandanten.

Der ehemalige Truppenübungsplatz Münsingen ist seit 2006, seit er entmilitarisiert ist, von einem solchen Wald- und Vegetationsbrand verschont geblieben. Solang dort noch geschossen wurde, war eine 17-köpfige zivile Berufsfeuerwehr für den Fall der Fälle in der Soldatensiedlung Altes Lager bei der Kommandantur im Schichtdienst 24 Stunden im Einsatz.

Es kam immer mal vor, dass während des Schießbetriebs Leuchtspurgeschosse, Leucht- und Nebelmunition kleinere Brände auf dem 6.700 Hektar großen Gelände verursacht hatten. »Löschen, wo andere feuern«, lautete daher das Motto zu Bundeswehrzeiten. Diese Zeiten sind schon lang vorbei. Heute ist das Landratsamt Reutlingen verwaltungstechnisch für das Herzstück des Biosphärengebiets Schwäbische Alb zuständig. Feuerwehrtechnisch ist aber nicht Kreisbrandmeister Wolfram Auch, sondern die Feuerwehr Münsingen mit ihrem Kommandanten Christoph Belz verantwortlich.

Karten für »verseuchte« Flächen

»Wir sind für den ehemaligen Schießplatz zuständig, wenn es dort zu einem Wald- und Vegetationsbrand kommt«, bestätigt Belz. Vom Bundesforstbetrieb Heuberg (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben), der sich um den ehemaligen Schießplatz kümmert, hat die Feuerwehr Karten erhalten, auf denen munitionsverseuchte Flächen eingezeichnet sind. Dorthin rückt die Feuerwehr nicht aus, sollte es dort einmal brennen.

INFO Schätzungen des Bundesforstbetriebs Heuberg (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) zufolge liegen heute noch rund 560.000 Geschosse mit Zünder und 3,3 Millionen ohne Zünder auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz verstreut im Boden. (lejo)

Der Kreisbrandmeister hat in einem solchen Fall die Möglichkeit, über das Landesinnenministerium Hubschrauber mit Löschwasser-Außenlastbehälter zur Brandbekämpfung anzufordern. Von einem Lkw-Brand auf der Panzerringstraße einmal abgesehen, mussten die Münsinger bislang auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nichts löschen, erinnert sich Belz. Sollte es im östlichen Teil des riesigen Areals zu einem Brand kommen, unterstützt die Feuerwehr Laichingen ihre Münsinger Kameraden, teilt Kommandant Martin Grötzinger mit. Wegen der Nähe zum Platz rückt dann zuerst die Abteilung Feldstetten aus, fügt er hinzu.

Bei Wald- und Vegetationsbränden kann das Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000 aus Pfullingen für den Transport und die Bereitstellung von Löschwasser und Schaummittel an der Einsatzstelle gerufen werden. Das Fahrzeug verfügt über einen 6.000 Liter fassenden Wassertank sowie über weitere Beladung für Brandeinsätze sowie zum Beispiel einen Wasserwerfer auf dem Fahrzeugdach. In Reutlingen steht zudem ein Fahrzeug zur Verfügung, das 4.000 Liter im Tank hat. Die Metzinger Feuerwehr hat einen sogenannten Abrollbehälter Großbrand in ihrem Bestand, der 7.000 Liter Löschwasser, Schaummittel und weitere Sonderlöschmittel mitführt.

Sollte das alles nicht ausreichen, hat Kommandant Christoph Belz die Möglichkeit, die Kameraden aus dem etwa 25 Kilometer entfernten Ehingen an der Donau, um Hilfe zu bitten. Diese Feuerwehr hat ebenfalls ein TLF 4000. Als Löschmittel hat das Fahrzeug bis zu 5.000 Liter Wasser, 500 Liter Schaummittel für Öl- und Benzinbrände sowie weitere 200 Liter Schaummittel für Feststoffbrände geladen. (GEA)