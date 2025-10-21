Trochtelfingerin startet mit Kinderliedern durch

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. »Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit Rolf Zuckowski, der musikalisch meine Kindheit geprägt hat, zusammen auf der Bühne stehen würde«, sagt Janina Vöhringer. Und doch war es jetzt so weit. Die 34-Jährige aus Trochtelfingen, die das Kinderliederprojekt »Hier kommt Nina« ins Leben gerufen hat, gab zusammen mit dem bekannten Musiker, Produzenten und Komponisten von Kinderliedern ein Konzert in Bielefeld. Mittlerweile ist er 78 Jahre alt, doch die beiden Musiker sind auf einer Wellenlänge. Sie eint das Anliegen, Lieder für Kinder zu schreiben und zu singen.

Bis es so weit war, ist Janina Vöhringer zuerst ganz andere Wege gegangen. Sie studierte International Management in Deggendorf und absolvierte dabei Auslandsaufenthalte in China und Australien. Nach dem Master in BWL arbeitete sie im Außendienstvertrieb bei Hilti in Heidelberg. »Doch meine Heimat blieb die Alb mit Familie und Freunden«, sagt die Künstlerin. 2018 stieg sie in den elterlichen Betrieb in Trochtelfingen ein, einem führenden Zulieferer der Reisemobil- und Caravanindustrie in Europa.

Herausfinden, wo das Herz zu Hause ist

»Aber da lebte immer noch ein anderer Wunsch in mir«, sagt Janina. »Es hat mich dazu gedrängt, herauszufinden, wo mein Herz wirklich zu Hause ist.« Ab 2021 wurde sie nach Ausbildungen als Systemischer Coach, in NLP (Neuro-Linguistisches Programmieren) und in »Face Reading« unter dem Künstlernamen »Nina Maria Herzensstimme« eine gefragte Rednerin bei Hochzeiten, Kinderwillkommensfeiern und Trauerfeiern. »Dabei habe ich immer auch gesungen«, erzählt sie. Denn Singen sei ihre große Leidenschaft.

Nachdem bereits die musikalische Mutter viel mit Janina und ihren Geschwistern gesungen hatte, stand das Mädchen bereits mit sechs Jahren das erste Mal auf der Bühne. Bald folgte Klavier- und Gesangsunterricht und schließlich am Gymnasium Gammertingen die Teilnahme an einem Musikprojekt, aus dem sich die Schulband »2nd Siege« entwickelte. Als Mentor und Förderer konnte der Songwriter Linus Scham aus Gammertingen gewonnen werden. »Mit ihm haben wir ein Album mit sechs Songs herausgebracht.« Ein neuer Weg war eingeschlagen, den Janina Vöhringer neben allen beruflichen Entwicklungen immer weiterverfolgte. Sogar in der Chinazeit suchte sie sich einen Gesangslehrer. »Durch ihn kam ich mit Jazz in Berührung.«

Die Musik schafft Raum für Emotionen

Die Freundschaft mit Markus Vieweg, Bassist bei dem Elektropop-Duo »Glasperlenspiel«, brachte sie in die Hamburger Musikszene. »Dort gab es viel Raum für Kreativität und Experimente«, berichtet Janina. »Der Hamburger Florian Luig hat mich dann gefragt, ob ich für das Projekt «LiederTiger» von Warner Music Kinderlieder covern möchte.« Die Trochtelfingerin wollte und kam damit 2023 endgültig auf ihrem Herzensweg an.

Sie schrieb ihre ersten eigenen Lieder mit "Babyccino" und "Wut ist gut", voller Schwung und Gefühl. Der Projektname »Hier kommt Nina« entstand, im Herbst 2024 wurden die ersten vier Songs unter "Jetzt wird´s bunt!" veröffentlicht. "Die Musik schafft Raum für alle Emotionen, die Kinder erleben und lässt auch die Eltern dem pädagogischen Wert der Lieder vertrauen", sagt die Künstlerin.

Wichtiges Netzwerk

»Jetzt wird´s bunt!« voraus ging eine Songwriting Session, bei der sich kreative Köpfe für eine knappe Woche an der Nordsee trafen und Ideen für Lieder entwickelten. »Inzwischen war ich so weit, dass ich eine eigene Marke aufbauen wollte«, berichtet Janina. »Dabei kam mir wiederum das BWL-Studium sehr zugute.« Und auch, dass Partner, Familie und Freunde sie voll unterstützten. »Dieses Netzwerk ist sehr wichtig.«

Für die Illustrationen und Animationen konnte Solveig Suby gewonnen werden, für den Social Media Content Mara Schäfer. Ein starkes und zuverlässiges Team bildete sich. »Ende 2025 werden wir 30 veröffentlichte Songs haben«, sagt Janina Vöhringer. Um ihre Musik bekannt zu machen und unter die Leute zu bringen, kaufte sie einen Truck, mit dem sie im Ländle Schulen ansteuerte. Mit ihrer Schwester Madeline am Steuer besuchte sie auch den Reutlinger Marktplatz. Wie erhofft, fanden die Kinder Gefallen an der Musik, sie sangen und tanzten mit.

Zusammen mit »Piano Papa« Markus Sosnowski unterwegs

»Es ist einfach wunderschön für mich, in die Lebenswelt von Kindern einzutauchen, Lieder für sie zu schreiben und sie damit zu inspirieren und zu unterstützen«, so die Künstlerin. In ihren Liedern geht es um Freude an der Bewegung, Lachen, Traurigkeit oder die Überwindung von Angst – die ganze Bandbreite von Gefühlen in Form von sanften Balladen oder fetzigem Rock. Auf der Trucktour dabei war übrigens auch Markus Sosnowski, der »Piano Papa« aus Eningen. »Wir decken unterschiedliche Themenbereiche ab, aber ergänzen uns perfekt«, so die Trochtelfingerin. Am Kinderpublikum begeistere sie, dass es unverblümt und geradlinig sei. »Wenn Kinder etwas toll finden, dann ist das ihre ehrliche Meinung.« Aus eigener Erfahrung wisse sie, dass manche Lieder aus der Kindheit einen lebenslang begleiten und einem viel geben könnten.

In dieser Begeisterung würde der Altersunterschied zwischen ihr und »Altmeister« Rolf Zuckowski überhaupt keine Rolle spielen. »Man merkt, was er macht, kommt bei ihm ebenfalls aus dem Herzen.« Das sei es, was beide verbinde. Daher wird sich Janina Vöhringer 2026 in Zuckowskis Stiftung »Kinder brauchen Musik« engagieren. Das nächste Jahr sei bereits angefüllt mit vielen Konzerten und der Teilnahme an Festivals. Ferner wird die Kooperation mit »Rock my Sleep« weitergeführt, bei dem ihre Lieder auf Spieluhren für Kinder zu hören sind.

Bei der Christmette in Trochtelfingen zu hören

Ihren Star auf der Überholspur können die Trochtelfinger aber auch live vor Ort erleben. An Heiligabend 2025 wird Janina Vöhringer um 17 Uhr auf dem Marktplatz in Trochtelfingen bei einer ökumenischen Christmette mitwirken. Bereits am 2. Dezember gibt es ein Kinderkonzert mit Mitmachaktionen im Achalm Hof. Dieses findet statt im Rahmen der Eventreihe von »ohbettertogether«, die verschiedenste Events in Reutlingen organisiert. Janina Vöhringer freut sich schon sehr, dass am 3. November ihre erste Weihnachtsliedersammlung mit dem Titel »Weihnachten mit Nina« herauskommt und am 12. Dezember der neue Song »Skifahrn« erscheint. Gerne würde sie Kinderlieder Events in Reutlingen etablieren und verspricht »Ich bleibe auf jeden Fall in der Region aktiv.« (GEA)