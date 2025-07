Trochtelfinger Eltern zahlen künftig zwölf Monatsbeiträge für Kindergartenplätze

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Der in Trochtelfingen angestrebte Ausbau von Kindergartenplätzen für Mädchen und Jungen im Alter unter drei Jahren wird eine Entlastung für die Betreuung von Kindern über drei Jahren bedeuten. In Hausen wird dafür eine neue Gruppe für die U3-Betreuung geschaffen. Auch der Personalbestand ist im Vergleich zu anderen Kommunen, die große Probleme haben, Fachkräfte zu gewinnen, als positiv zu bezeichnen. »Wir versuchen leicht über der Soll-Zahl zu sein«, sagt Bürgermeisterin Katja Fischer.

Zwei Springerkräfte verstärken derzeit die Erzieherinnen in den Einrichtungen, »wir haben gute Teams«. Und die Stadt erhält Initiativbewerbungen. Auch, was die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen angeht, der ab 2026 schrittweise - beginnend mit Klasse eins - startet, »stehen wir entspannt da«, erklärt Fischer. Eine Mensa muss nicht gebaut werden. Trotzdem gebe es Herausforderungen - bei Kita- und Schulbetreuung. Für letztere »knabbern wir gerade an den organisatorischen Fragen«, berichtete sie, zum Beispiel in Sachen Busverkehr.

Kostendeckungsgrad von 14 Prozent

Im Vorfeld der Bedarfsplanung, die der Gemeinderat jedes Jahr diskutiert, und der Festlegung der Gebühren, die turnusgemäß alle zwei Jahre ansteht, gab es Gespräche mit den Elternbeiräten. Die Kalkulation hat Wolfgang Triebs, QPRG GmbH, für die Stadt erstellt und dem Gemeinderat vorgestellt. Die Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände liegen bei einem Kostendeckungsgrad von 20 Prozent. Diesen Richtwert erreicht kaum eine Gemeinde beziehungsweise keine Kommune erhöht die Elternbeiträge so, dass diese Zahl erreicht wird. Auch in Trochtelfingen nicht. Die Kalkulation für die Jahre 2026 bis 2027 sieht einen Kostendeckungsgrad von 14 Prozent vor (bisher bei zehn Prozent). Bedeutet: Manche Eltern werden mehr für die Betreuung des Nachwuchses mehr zahlen müssen, andere aber auch weniger - je nach gebuchter Betreuungsstundenzahl.

Neu berechnete Beiträge erst ab 1. Januar 2026

Für die aktuelle Gebührenordnung wurde ein neuer Krippenbeitrag berechnet, den es bisher nicht gab. Und es gibt neue Ermäßigungsstufen, die sich nach der Anzahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder richten, und nicht nur danach, ob auch ein zweites Kind eine Kita besucht. Außerdem wird die Abrechnung der Monatsbeiträge nicht mehr wie bisher auf elf, sondern künftig auf zwölf Monate Betreuungszeit umgestellt.

Grundlage der Berechnung der Gebühren sind die reinen Betriebskosten. Die liegen in Trochtelfingen bei insgesamt rund 4,7 Millionen Euro pro Jahr für Krippe, Ü3-Betreuung und altersgemischte Gruppen. Und davon trägt die Stadt den größten Teil selbst. Um den Eltern einigen Spielraum für Entscheidungen zu überlassen, treten die erst spät im Jahr beschlossenen Beiträge nicht bereits zum neuen Kindergartenjahr 2025/2026 in Kraft, sondern gelten erst vom 1. Januar 2026 an bis Dezember 2027. (GEA)