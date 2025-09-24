Trochtelfingen will nur ein Vorranggebiet für Windkraft

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Die zweite formelle Beteiligung im Verfahren des Regionalverbands Neckar-Alb zur Ausweisung von Flächen, die für Wind- und Solarenergie zur Verfügung stehen sollen, läuft. Verbandsdirektor Dirk Seidemann stellte dem Gemeinderat den aktuellen Stand der Planung vor. Beim Thema Solarenergie stimmt der Gemeinderat dem Teilregionalplan zu. Ausgewiesen wird eine Fläche von circa fünf Hektar, sie entspricht der Freiflächen-Photovoltaikanlage, dem Solarpark Steinhilben, und 0,6 Prozent der Gemarkungsfläche von Trochtelfingen. Somit hat die Stadt das Soll - also die geforderten 0,2 Prozent - mehr als erfüllt. »Wir finden, das ist eine stolze Nummer«, sagt Bürgermeisterin Katja Fischer.

Beim Thema Windenergie gestaltet es sich anders. Der Regionalverband weist auf dem Stadtgebiet zwei Vorranggebiete aus. RT-04 befindet sich westlich der B 313 zwischen Trochtelfingen und Gammertingen, es grenzt an eine Vorrangfläche des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben, der bereits als Satzung beschlossen ist. Auf RT-04 plant Sowitec/Alterric einen Solarpark mit neun Anlagen, sieben davon auf kommunalen Flächen. Das Genehmigungsverfahren läuft. Änderungen sind nach der ersten Beteiligungsrunde hier nicht erfolgt.

Knackpunkt ist das Gebiet RT-05 östlich von Steinhilben und nordöstlich von Wilsingen. Es wurde zwar bereits um 144 Hektar auf nun 131 Hektar reduziert, »um eine Riegelwirkung zu vermeiden«, so Seidemann. Damit habe man einer Überlastung von Wilsingen Rechnung getragen. Dem Ortschaftsrat Wilsingen geht das aber nicht weit genug. Er hat einen Ergänzungsantrag zur Stellungnahme der Stadt eingebracht, den Manuel Aigner, Ortschafts- und Gemeinderat begründete. Auch der nördliche Zipfel des Gebiets RT-06 auf Gemarkung von Pfronstetten, mancher Stadtrat sprach von »Wurmfortsatz«, grenze an Wilsingen. Der Ort werde künftig umzingelt von Windparks, würden alle Gebiet wie vorgesehen ausgewiesen. Hier soll deutlich reduziert werden, so hat es auch der Gemeinderat der Stellungnahme der Stadt beschlossen.

Mit RT-04 und RT-05 würde die Stadt 482 Hektar als Windenergie-Vorranggebiete einbringen, das entspräche 6,1 Prozent der Trochtelfinger Gemarkung - vor der Überarbeitung nach der letzten Beteiligung waren es noch 7,9 Prozent. 6,1 Prozent: Das ist dem Gemeinderat immer noch eindeutig zu viel. Allein mit RT-05 wäre das Flächenziel - 1,8 Prozent der Fläche -, erreicht, sagt Armin Zeiler. RT-05 sei nie »Prio 1« aus Sicht der Trochtelfinger gewesen. Man solle von diesem Gebiet Abstand nehmen, forderte Stadtrat Zeiler. Martin Tschöpe sagte, die Stadt habe bereits einen großen Anteil geleistet, und er gab zu bedenken, dass Trochtelfingen in diesem Gebiet kaum kommunale Flächen besitze und somit der Nutzen für die Allgemeinheit - Einnahmen der Stadt aus Pacht zum Beispiel - hier gering sei. »Wenn's alle ertragen müssen, dann sollen auch alle profitieren«, bekräftigte Herbert Stelz. Das sei bei diesem Gebiet eher nicht der Fall.

In der beschlossenen und abgegebenen Stellungnahme fordert die Stadt den Verzicht aufs Gebiet RT-05. Angesichts einer Fläche von Vorranggebieten von derzeit 2,8 Prozent des Verbandsgebiets werde diese Botschaft, Flächen zu reduzieren, verständlich und an den Regionalverband herangetragen, so Seidemann. In der ersten Beteiligungsrunde waren 440.000 Stellungnahmen eingegangen, in der zweiten waren es noch einmal 650 Schreiben von 490 Personen, nun können noch Träger öffentlicher Belange ihre Stellungnahmen bis zum 30. September einreichen. Mit einem Satzungsbeschluss wird bis Ende des Jahres gerechnet. (GEA)