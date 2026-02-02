Trigema-Chefin Bonita Grupp ist erstmals Mutter geworden

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURLADINGEN. Bonita Grupp, Firmenleiterin des Textilriesens Trigema mit Stammsitz in Burladingen im Zollernalbkreis, ist nach Recherchen des GEA wohl erstmals Mutter geworden. Das Unternehmen hat das mittlerweile mehreren Medien bestätigt.

Viel mehr ist noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Nur, dass es Mutter und Baby nach der Geburt gut gehen soll. Weder ist bekannt, ob ein Junge oder ein Mädchen geboren wurde, noch wer der Vater ist.

Aufgefallen war in diesem Zusammenhang eine Stellenanzeige auf der Firmen-Internetseite. Hier wird nach einem Betreuer oder einer Betreuerin für ein Kleinkind, »Zur Verstärkung unseres Teams im Privathaushalt« gesucht.

Bonita Grupp führt das Familienunternehmen seit einigen Jahren gemeinsam mit ihrem Bruder und gehört zur Geschäftsführung des Traditionsbetriebs im baden-württembergischen Burladingen. Sie leitet die Bereiche Onlinehandel, Marketing und Personal. Wolfgang Grupp junior verantwortet die Geschäftskunden, die IT-Projekte, die Produktion und die Finanzen.

Für ihren Vater Wolfgang Grupp (83) ist es das erste Enkelkind. Für die Familie war das vergangene Jahr nicht einfach: Die Trigema-Legende hatte im vergangenen Sommer einen Suizidversuch öffentlich gemacht. (GEA/dpa)