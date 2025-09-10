Traumland-Chefin bei Germany’s Next Speaker Star

Ines Ehe spricht darüber, wie sie ihre Leidenschaft für ihren Beruf mit ihrem Familienleben vereinbart.

SONNENBÜHL. Die Unternehmerin Ines Ehe, ist nicht nur seit mehr als 20 Jahren Chefin des Freizeitparks Traumland bei Sonnenbühl-Erpfingen, sie bezeichnet sich auch als Mentorin oder Speakerin. Sie ist aktuell unter den besten Zehn beim Online-Wettbewerb Germany’s Next Speaker Star. Der Wettbewerb zu Gunsten der Hakuna Matata Stiftung startete mit knapp 600 Teilnehmenden. Das Halbfinale steigt am 20. September.

Mit dem Erlös der Veranstaltungsreihe werden die Gesundheitsvorsorge und die Früherkennung von Augenerkrankungen in Kenia unterstützt. Aber Ines Ehe möchte mehr dazu beitragen: Am Tag des Viertelfinales spendete das Traumland einen vierstelligen Betrag an die Hakuna Matata Stiftung – ein Euro pro verkauftem Eintrittsticket.

»Für mich war es selbstverständlich, dass wir zu dem guten Zweck unseren Teil beitragen«, sagt Ehe. »Die Arbeit der Hakuna Matata Stiftung ist absolut unterstützenswert. Daher werden wir die Aktion zum Halbfinale am 20. September auch wiederholen.« Auch an diesem Tag zählt wieder, zusätzlich zur Jury, die Stimme der Zuschauer, die über ihre jeweiligen Favoriten abstimmen können.

»Leistung bedeutet Freiheit«

»Ich hätte niemals geglaubt, unter die besten Zehn zu kommen«, sagt Ines Ehe. »Es bestätigt mich darin, dass ich mein Wissen auf der Bühne weitergeben und andere inspirieren will.«

In ihrer Rede mit dem Titel »Leistung darf sich gut anfühlen – selbst auf der Achterbahn des Unternehmertums« spricht sie darüber, wie sie ihren positiven Weg zwischen Familie, beruflicher Leistung und Freiheit geht. Darf Unternehmertum sich eigentlich gut anfühlen? Das habe sie sich gefragt – an Weihnachten 2012 habe sie ein Erlebnis gehabt, was sie zum Nachdenken brachte. Gemeinsam mit ihrem vierjährigen Sohn Hannes baute sie die Krippe auf. Der Junge stellte die Mariafigur einen Meter weit entfernt von der Krippe. »Die ist beim Arbeiten«, sagte er. Ihr »Mutterherz ist erschrocken«, habe sie damals gedacht. Heute sehe sie das Ganze aber differenzierter.

»Unternehmertum fühlt sich ja manchmal so an wie Achterbahnfahren. Man denkt die ganze Zeit: Wieso bin ich nur eingestiegen? Aber im Looping noch Aussteigen, auch irgendwie schwer. Aber ich habe für mich erkannt, dass Leistung Freiheit bedeutet. Freiheit meiner Familie und mir etwas leisten zu können. Freiheit mein Leben so zu gestalten, wie ich es möchte«, sagt sie. Und Ehe spricht ihre Zuhörer an: »Warum arbeitest Du? Du leistest Großartiges, weil Du nicht nur arbeitest, Du gestaltest, und das darf sich gut anfühlen.«

Jedes Jahr besuchen rund 200.000 Gäste den Freizeitpark in Sonnenbühl-Erpfingen. Ehe führt über 200 Mitarbeiter. (GEA)

