Tolle Stimmung beim Tanzwettbewerb in Sonnenbühl

ERPFINGEN. Eine rappelvolle Halle, grandiose Stimmung schon vor dem eigentlichen Start, hoch motivierte Tanzgruppen: Die Mischung stimmte wieder einmal in der Erpftalhalle. Auf dem Programm stand der Klassiker der Sonnenbühler Karnevalsgesellschaft der Gardetanzwettbewerb im Marschtanz und bei den Showtänzen. Am Ende machten die Engstinger und Trochtelfinger jungen Damen in beiden Disziplinen jeweils Sieg und Platz zwei unter sich aus.

Doch ehe die Jury, die direkt vor der Bühne, die Tänzerinnen bewertete, begrüßte Moderator Alexander Flad unter einem dreifachen »Spitz Bua« die Jüngsten zum Showtanz der Präsidentengarde. Fünf bis zehn Jahre alt sind die 14 Mädels, die nicht zur großen Freude von Eltern und Großeltern einen »Bienenalarm« ausführten, frei nach dem Motto »Honig ist unser Auftrag«.

Sechsköpfige Jury

Furios und einfallsreich starteten dann gleich die Engstinger Damen ganz in Rot- Weiß und die sechsköpfige Jury beste-hend aus Janine Schmitt, Stefanie Pfeiffer, Caroline Zeller, Kathrin Kleih, Sabrina Wurster und Standard- und Latein-Tanzlehrer Benjamin Heffner notierten fleißig die Punkte auf ihren Stimmzetteln. 100 Punkte sind bei jedem Auftritt maximal zu vergeben, erzählte Tamara Haller, die sich um die Organisation des Tanzabends kümmerte.

25 Punkte gibt es für die Choreografie, jeweils 20 für den Schwierigkeitsgrad und die Schrittvielfalt, das heißt Drehungen, Pirouetten und Beinschwünge in allen Variationen – passend zu Takt und Dynamik der Musik. 15 Punkte werden für die Exaktheit der Ausführung verteilt, zehn Punkte gibt es für die Ausstrahlung: »Echtes Lachen ist gefragt bis zum Schluss.« Und jeweils fünf Punkte sind für den Aufmarsch und die Uniform zu vergeben.

Lautstarke Unterstützung

Quasi als Lokalmatadorinnen erhielten die Engstinger Mädels lautstarke Unterstützung. Danach ging es Schlag auf Schlag. »Drei Minuten dauert etwa der jeweilige Auftritt, das ist echter Hochleistungssport«, sagte Tamara Haller, auch wenn die Tänzerinnen alle reine Amateure sind. Die Tanzgarde Sindelfingen, letztes Jahr noch ganz vorn, fiel dieses Jahr etwas ab, konnte sich nicht auf den vorderen drei Rängen platzieren. Ganz in Grün folgte die Tanzgarde aus Inneringen. Noch relativ jung war die Prinzengarde aus Melchingen-Salmendingen mit rotem Dress und schwarzem Hut.

Stimmungstechnisch dem Siedepunkt entgegen ging es bei der Prinzengarde aus Trochtelfingen, die einen großen Anhang dabei hatte. Insgesamt eine sehr harmonische Darbietung. Die »Raubkatza« aus Stetten demonstrierten hohen Schwierigkeitsgrad: Viele Punkte gab es dabei für den Spagat aus der Luft. Mit »Schlibber schlabber« begrüßt wurden die Steinhilbener Tänzerinnen, die ganz in Schwarz-Rot glänzten.

Die Marschtanzrunde beendeten die Betzinger Mädels. Seit Jahren gern gesehene Gäste auf der Alb mit ihrer weißen Garde. Für den couragierten Auftritt sprang Platz drei heraus. Den ersten Platz holten sich die Engstingerinnen mit 492 Punkten vor den Mädels aus Trochtelfingen mit 479 Zählern. Die Lücke bis zum Showtanz-Wettbewerb füllte bravourös die Jugendgarde mit »Once in the USA« – farblich gut abgestimmt in Blau und Rot. Mit Zugaberufen überschüttet wurde die Männerdance-Gruppe der Sonnenbühler. Im weißen Kochdress rockten sie die Bühne mit »Manna mit de Pfanna«. Witzig, dynamisch und voller Spaß am Tanz demonstrierten sie, sehr zur Freude auch der weiblichen Fans in der Halle, dass Tanzen keine Frauendomäne ist.

Künstlerische Freiheit im Tanz

Weniger Formalismus und mehr künstlerische Freiheit ist im Showtanz möglich, der bis zu sieben Minuten dauern kann. Auch hier sind natürlich bei Schrittvielfalt und Choreografie jeweils 25 Punkte zu holen. 20 gibt es für die Kreativität: »Wie sind die Ideen, welche Überraschungseffekte wurden eingebaut, wie exakt wird getanzt«, betonte Tamara Haller. Ausstrahlung und Mimik bringen bis zu 15 Punkte, die passende Musik zum Thema zehn Punkte und fünf Zähler gibt es für Kostüm und Schminke.

Furios legten die Mondays mit »So fresh and clean« los. Das »Reinigungspersonal« sprühte vor Ideen und die Musik passte perfekt. Das Motto des Abends für alle Tanzgarden lieferten dann die Engstinger Damen mit »Ohne Fleiß kein Preis«. Sie ließen auf der Bühne eine »grüne Welt« mit tänzerischen Höchstleistungen entstehen, sehr zum Vergnügen der Zuschauer. Ins Reich der Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft bewegten sich die Sindelfingerinnen. Die Tanzgarde Inneringen ließ sich von »Adam & Eva, Garten Eden heut in Sicht – vielleicht ein Biss, vielleicht auch nicht« inspirieren.

Vom »Donnerwetter zum Sonnenschein« tanzten anschließend die Gardemädchen aus Salmendingen. Nach Hawaii entführte die Trochtelfinger Tanzgarde: »Im Schatten des Vulkans – Lanis Kampf um die Tradition« lautete das Motto. »ABBA, vom Eurovision Song Contest zu Legenden« brachten die Stettener Mädels auf die Bühne und den Abschluss machten die Steinhilbenerinnen mit dem aktuellen Thema »Korallenriff-Schatten über dem Paradies«.

Dann war wieder die Jury an der Reihe: Die Trochtelfinger Gardemädchen siegten mit 419 Punkten vor Engstingen mit 403 und Inneringen mit 388. Sieger waren jedoch im Grunde alle, die an diesem Abend teilgenommen hatten, denn sie hatten alles gegeben und einfallsreiche und sportliche Marsch- und Showtänze zur Freude aller zelebriert. (GEA)