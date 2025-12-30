Tischlesrucker aus Kettenacker feiern 50. Geburtstag mit 1.600 Hästrägern

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN-KETTENACKER. Die Tischlesrucker aus Kettenacker feiern in diesem Jahr in ganz großem Stil: Für den 17. Januar haben sich 22 Gruppen mit rund 1.600 Hästrägern zum Mitziehen und Mitfeiern angekündigt, nicht schlecht für den Gammertinger Teilort mit rund 300 Einwohnern und einem Verein mit 180 Mitgliedern. Anlass ist der 50. Geburtstag des Narrenvereins Kettenacker, der 1975 gegründet worden ist.

Hausfasnet und Umzüge gab es in Kettenacker schon lang vorher, vor 50 Jahren bekamen die Narren auch eine vereinsmäßige Heimat und mehr Struktur - die brauchen ja selbst Narren. Seither stellt der Verein jedes Jahr den Narrenbaum als Symbol der Herrschaft der Narren für eine kurze Zeit. Der Narrensamen wird derweil mit einer Kinderfasnet unterhalten, mit einem bunten Fasnetsnachmittag für Kinder und gemütlichem Beisammensein für die Erwachsenen. Neue Narren werden standesgemäß mit einer Narrentaufe in die Zunft aufgenommen. Und am Fasnetssonntag gibt es morgens ein stärkendes Narrenfrühstück, abends findet der Tischlesrucker-Ball statt. Die Mühe um die Tradition und der jährliche Einsatz der Tischlesrucker wurden 1992 mit der Aufnahme in den Verband Alb-Bodensee-Oberschwäbischer Narrenvereine (VON) geadelt.

Die Masken, das Aushängeschild jeder Narrenzunft, kamen erst einige Zeit nach der Vereinsgründung dazu. Ab 1986 machte man sich Gedanken über eine Maskengruppe, 1988 nahmen die Tischlesrucker zum ersten Mal mit 24 Maskenträgern nebst drei Kindern an einem Umzug teil. Zu den Tischelsruckern gesellten sich 2016 fünf Dachsberg-Teufel, seit 2018 marschiert die zunfteigene Lumpenkapelle Luka mit, der Hunnenkönig macht den närrischen Dreiklang seit der Fasnet 2025 komplett.

Ein Bild aus den frühen Jahren der Fasnet: Umzug in Kettenacker mit selbst gebauten Wagen. Foto: Verein Ein Bild aus den frühen Jahren der Fasnet: Umzug in Kettenacker mit selbst gebauten Wagen. Foto: Verein

Was hat es mit den Masken auf sich? Am Anfang standen der Legende nach seltsame Umtriebe, Geisterbeschwörung und Schatzsuche. Im "Löwen" zu Kettenacker, damals hieß das Gasthaus noch "Bären", trafen sich immer wieder Bürger mit Hang zum Übersinnlichen. Wenn nicht gewürfelt wurde, suchten sie den Kontakt ins Jenseits mittels Tischrücken, das soll ja auch heute noch in manchen Kreisen zur Geisterbeschwörung beliebt sein. Die Geisterbeschwörer waren im Flecken wohl nicht besonders beliebt und wegen ihres seltsamen Zeitvertreibs als die "Tischlesrucker" bekannt. Allesamt "Seldner", Kleinbauern", waren es wohl Außenseiter. Zu ihnen gehörten der schwarze Kasper, der dürre Boinerkarle, der Baatle und der Zitterenes, der eigentliche Geisterbeschwörer, der ständig mit dem Kopf wackelte, sowie der trinkfeste Pfannejockel. So berichtet es Hans Hanner, Mannheim, im Hohenzollerschen Kalender 1936.

Die Dachsberg-Teufel haben den Tischlesruckern ordentlich eingeheizt. Foto: Verein Die Dachsberg-Teufel haben den Tischlesruckern ordentlich eingeheizt. Foto: Verein

Eines Abends wollten die Spiritisten einen ganz besonderen Geist beschwören, den seligen oder unseligen Hunnenkönig. Denn sie hatten in einem alten Buch gelesen, dass der Monarch bei einer Schlacht mit den Alemannen bei Hayingen gefallen und mit all seinen Schätzen irgendwo in der Gegend begraben liegen soll, in einem goldenen Sarg, der wiederum in einem silbernen und der schließlich in einem kupfernen Sarg steckte. Der Plan war es, den Geist des Hunnen zu beschwören und ihn ganz einfach nach dem Ort seiner letzten Ruhe zu befragen.

Eigentlich keine schlechte Idee, die zuerst auch zu klappen schien. Eine Grabesstimme klang durch den »Bären«, auf dem Dachsberg bei Wilsingen sei er in drei Särgen begraben. Unermessliche Schätze lockten, also machten sich die Tischlesrucker in der folgenden Nacht auf zum Dachsberg und fingen an zu graben. Bis eine geisterhafte weiß gekleidete Gestalt mit Krone und Schwert Rechenschaft von den Grabräubern verlangte. Zum Hunnenkönig gesellten sich schnell noch einige Teufel, die mit handfesten Fuhrwerkspeitschen auf die Tischlesrucker losgingen. Die dann schnell die Flucht ergriffen.

Da ist er, der Hunnenkönig. Foto: Verein Da ist er, der Hunnenkönig. Foto: Verein

Was die Tischlesrucker nicht wussten: Sie waren einem Scherz der Ledigen des Dorfs, die ebenfalls im »Bären« ihren Stammtisch hatten, aufgesessen. Der Katzamanger, der »Bürgermeister« der Ledigen, hatte Kostüme vom Theater in Sigmaringen bekommen, darunter einiges Gruseliges. Der Bärenwirt, der als Fluchtfahrer für die Tischlesrucker hätte fungieren sollen, war in den Spaß eingeweiht. Und brachte statt des Hunnengolds die erschöpften und verängstigten Tischlesrucker auf dem Schlitten zurück ins Dorf. Schatz und Särge liegen also immer noch auf dem Dachsberg, Geister hat man dort seither aber nicht mehr gesehen.

So eine Gespenstergeschichte muss man natürlich nutzen, wenn man eine Narrenzunft gründet. Gute Masken sollen ja einen Bezug zum Ort haben, eine Geschichte verkörpern, meistens eine geisterhafte. Und so kam die Maskengruppe zu ihren drei Masken: um die abergläubischen Tischlesrucker sammeln sich unter dem kritischen Blick des Hunnenkönigs die Dachsbergteufel.

Die drei Masken werden den Umzug am 17. Januar anführen, gefolgt von Geistern, Hexen, Wölfen und anderen aus dem ganzen Land. Es wird also gruselig in Kettenacker. Und vielleicht machen sich ja ein paar Unerschrockene, die sich im Festzelt gestärkt haben, mit Hacken und Schaufeln auf den Weg zum Dachsberg. (GEA)