Tempolimit als Maßnahme zur Lärmreduzierung in Münsingen

MÜNSINGEN. Münsingen befindet sich bereits in Runde vier der Lärmkartierung und hat nun erneut einen Lärmaktionsplan aufgestellt. Doch dieser zeigt ganz klar: Besonders große Spielräume, die zur Lärmminderung insbesondere entlang der Karlstraße im Zuge der B 465 beitragen könnten, gibt es nicht. Laut Tiefbauamtsleiter Marcus Friedrich wurden bei diesen Lärmberechnungen die Hauptstraße, die Karlstraße und die Lichtensteinstraße ins Auge gefasst. Dort werden tagsüber mehr als 70 Dezibel und nachts über 60 Dezibel erreicht. Die Belastung ist also sehr hoch, Maßnahmen zur Eingrenzung des Lärmpegels sind erforderlich. Das könnte etwa durch die Erneuerung des Straßenbelages mit Flüsterasphalt geschehen, was jedoch nicht in den Zuständigkeitsbereich der Stadt fällt.

Letztendlich bleibt nur eine Möglichkeit: »Wir müssen einen Antrag auf Geschwindigkeitsreduzierung stellen.« Bereits in der dritten Runde der Lärmkartierung vor einigen Jahren wurden laut Bürgermeister Mike Münzing entsprechende Ergebnisse erzielt. Daraufhin sei ein Antrag auf Tempo 30 bei Nacht beim Landratsamt gestellt worden, allerdings wurde die Maßnahme - trotz mehrmaligen Nachhakens - nicht umgesetzt. Zwischenzeitlich seien die Verkehrszahlen aber noch einmal deutlich gestiegen, vor allem im Schwerlastverkehr. »Jetzt mussten wir die Daten neu erheben. Man fragt sich, warum man so ein sperriges Verfahren überhaupt braucht«, betonte Münzing. Anwohner hätten insbesondere in der Karlstraße einen Rechtsanspruch auf Unversehrtheit ihrer Person.

Belastung rechtfertigt eine Ortsumfahrung

Trotzdem sprach sich Münzing gegen eine 30er-Zone für Tag und Nacht auf der B 465 aus: »Das hätte Auswirkungen auf Ausweichstrecken. Der überörtliche Schwerlastverkehr würde sich andere Straßen durch Münsingen suchen.« Deshalb bleibt es bei der Forderung, das Tempo nachts auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen. Auch die Variante mit einer Reduzierung auf Tempo 40 wäre denkbar und in Bezug auf die »grüne Welle« auch rechnerisch umsetzbar. Man müsse nun wieder laut und vernehmlich formulieren, dass die hohen Straßenbelastungszahlen und die enormen Emissionen eine Ortsumfahrung rechtfertigen: »Es ist ein guter Zeitpunkt, um endlich die mit den Planungen dafür zu beginnen.«

Doch ein Planfeststellungsverfahren dauere schon mal 20 bis 25 Jahre. »So lange können wir natürlich nicht warten und sollten daher zumindest eine Geschwindigkeitsreduzierung bei Nacht einführen«, erklärte Münzing. Man müsse hier als »sorgender Staat« aktiv werden, um die Lebensqualität der Anwohner zu verbessern.

Hinsichtlich der Auswirkungen durch die L 230 wurde auch der Lärm in der Böttentalstraße und der Magolsheimer Straße in Böttingen sowie in der Böttinger Straße und Ennabeurer Straße in Magolsheim neu berechnet. Dort wurde bereits vor einiger Zeit Tempo 30 bei Nacht eingeführt, weitere Maßnahmen sind laut Marcus Friedrich nicht notwendig und auch nicht umsetzbar. Alle vier bis fünf Jahre muss eine solche Lärmkartierung erfolgen, die Gesamtkosten liegen bei rund 35.000 Euro. (GEA)