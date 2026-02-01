Temperamentvoller Gardetanz-Wettbewerb in Trochtelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Im Gardekleid zu Marschmusik eine typische Fasnetsformation im Scheinwerferlicht zaubern oder in bunten Kostümen als Korallen, gestiefelter Kater oder Biest über die Bühne wirbeln? Die Choreographien und tänzerischen Bravourleistungen der acht Tanzgarden aus der Region lösten am Samstagabend beim Publikum Beifallsstürme und »Fasnetsraketen« aus. Keine einfache Angelegenheit für die fünfköpfige Jury, den Auftritten gerecht zu werden.

Das Gremium aus Tanzlehrern und ehemaligen langjährigen Tänzerinnen legte sein Augenmerk unter anderem auf Synchronität innerhalb der Gruppe, auf Harmonie und Raumaufteilung, auf Akrobatik und die Ideen bezüglich Kostüm und Darstellung. »Es sind tolle Garden mit motivierten Mädels, die alles geben und so gut wie das ganze Jahr trainieren«, so sieht es Jurymitglied Kerstin. »Und die Jury versteht was, es sind alles Leute vom Fach«, betont Dennis Geisse vom Veranstalter, dem Narrenverein »Schrei au« Trochtelfingen. Er agiert im Hintergrund, was den Ablauf betrifft. »Schöne Stimmung, schöner Abend. Und wir sind ausgebucht.« Auf der Bühne agiert der stellvertretende Narrenmeister Steffen Guhl als Moderator, er informiert über die einzelnen Tanzgruppen mit ihren Trainerinnen, über das jeweilige Motto samt Musik.

Wie zum Beispiel über die Tanzgarde Ringingen, die sich in ihrem Showtanz mit den Abenteuern des gestiefelten Katers auseinandersetzt, mit Kitty auf Mission ging und damit den ersten Platz belegte. Trainerin Chiara Wolfer überprüfte ihre 16 Mädels nochmal vor dem Auftritt: Sitzt der Pony? Sind die Schnürsenkel verstaut? Ist der Lippenstift nicht verschmiert? Sie verteilte Zitronenstücke an ihre Mädels. »Damit sie auf der Bühne besser lachen können«, witzelt sie. Denn auch das sind wichtige Faktoren bei der Beurteilung: die Ausstrahlung und das Lachen im Gesicht der Tänzerinnen.

Während die Gesamtsieger, die Frauen der heimischen Große Prinzengarde, in ihrem Auftritt mit Lanis Kampf um die Traditionen im Schatten des Vulkans von Hawaii zelebrierten, zog es die 18 Tänzerinnen der Narrenzunft Inneringen szenisch ins Paradies. »Adam und Eva – Garten Eden heut in Sicht, vielleicht ein Biss, vielleicht auch nicht«, titulierten sie ihren Auftritt. Zur Freude der Besucher, die auch hier nicht mit Applaus geizten.

Vom Korallenriff ins Paradies

In ein »Korallenriff – Schatten im Paradies« tauchte die Tanzgarde Steinhilben, die mit ihren Kostümen, Schrittfolgen und Bewegungen die Unterwasserwelt lebendig werden ließ. Nicht mit ihrer Show, dafür mit ihrem Marschtanz zu einem »Marsch Medley« siegten die 14 Tänzerinnen unter der Leitung von Tanja, Sarah und Jana. »Wir sind hier immer dabei, das ist wie ein zweites Heimspiel«, äußert sich Zunftmeister Marc Hazotte. Beim Tanzen seien die Tänzerinnen große Konkurrenten, aber danach werde zusammen gefeiert. »Fasnet verbindet«, ist er überzeugt. »Unsere Garde besteht seit mehr als 50 Jahren«, erzählt er. Es habe sich eine tolle Jugendarbeit entwickelt und es gelte, jede Gruppe individuell zu fördern. Was einen großen Aufwand bedeute in Bezug auf Räumlichkeiten und Trainer. »Das muss Hand und Fuß haben und heißt viel Arbeit für die Menschen im Verein«, merkt er an. »Umso mehr sind wir stolz, was wir dabei erfahren. Sie repräsentieren unseren Verein.«

»Vom Donnerwetter zum Sonnenschein« gab die Prinzengarde Melchingen-Salmendingen zum Besten, als die schwedische Popgruppe »Abba« sahen dich die 18 Mädels der Tanzgarde Stetten u.H.. Mit dabei auch die Rittergarde Sonnenbühl als »Marionetten des Schicksals, ein Spiel ohne Wahl« und - »Ohne Fleiß, kein Preis« - die Große Garde Großengstingen. Die Mittlere Prinzengarde Trochtelfingen nahm sich »Die Schöne und das Biest« vor. Zusammen mit den Minis und der Kleinen Garde gestalteten sie das Rahmenprogramm, die Pause überbrückten die Musiker der »Albra-Gugga«.

»Zum 25. Mal haben wir diesen Wettbewerb organisiert. Das ist nicht direkt ein Jubiläum, das wir ja nur bei Schnapszahlen feiern«, meinte Narrenmeister Harry Weihbrecht-Betz und zog Bilanz: »Es hat heute Abend wieder alles gepasst und geklappt. Eine super Stimmung und alle haben mitgezogen. Ein sehr gelungener Abend.« (GEA)