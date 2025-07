Teilnehmerrekord bei »Steps for Life« in St-Johann

Der Nachwuchs eröffnete den großen Lauftag von »Steps for Life« am Sonntag in Würtingen.

ST. JOHANN-WÜRTINGEN. Würtingen war in den vergangenen Tagen das El Dorado der Läufer. Einzelne, Familien, Vereinsgruppen, Firmenmannschaften machten sich auf den Weg auf die Alb, um bei der Benefiz-Aktion »Steps for Life« ihren Beitrag zu leisten und auf die Strecke zu gehen. »Ich habe immer wieder ganze Gruppen gesehen, die ihre Runden gedreht haben oder durch die schöne Landschaft gelaufen sind«, freute sich Susanne Nau über die gute Resonanz auf die diesjährige Aktion. Denn jeder erlaufene Kilometer bringt bares Geld für ein Spendenprojekt. In diesem Jahr gingen die Gelder von »Steps for Life« an den Projektpartner des SV Würtingen, den Kids Island e.V. in San Fernando bei Manila auf den Philippinen. Mit den Spenden von der Alb wird ein Kinderhaus gebaut.

Bereits am Mittwoch vermeldete Susanne Nau vom Organisationsteam des SV Würtingen einen Teilnehmerrekord. Seit Ende Juni waren zahlreiche Läufer auf die Strecke gegangen, doch am Sonntag war dann der große Lauftag mit den Kinderläufen und Hobbyläufen. Am Ende hatten sich 1.437 Läufer an der diesjährigen Aktion beteiligt. Etliche waren während der gesamten Aktion bereits mehrfach gelaufen und nahmen den Benefizlauf als sportliche Herausforderung des Jahres. Andere wiederum fingen erst mal klein an.

Mehr als nur Sport

»Es ist toll zu sehen, welche Dynamik entsteht. Jeden Tag seit Aktionsstart haben wir zahlreiche Leute gesehen, die ihre Runden gedreht haben«, war Susanne Nau von der Resonanz auf Steps-for-Life in diesem Jahr begeistert. »Es gab sogar ganze Teams, die aus dem Ermstal auf die Alb hochgefahren sind«, berichtete sie und war überzeugt, dass die Aktion viel mehr ist als nur Sport. »Es geht hier auch um ein Gemeinschaftsgefühl.« Kein Wunder also, dass selbst Firmen mit Belegschaften teilgenommen hatten. »Es ist ein riesengroßes Engagement.« Und nicht nur bei den Läufern und Teilnehmern auf der Strecke. Denn rund 100 Ehrenamtliche des SV Würtingen sorgten seit Laufbeginn Ende Juni dafür, dass die Logistik klappte, dass die Strecken gut ausgeschildert und abgesichert waren und vieles mehr.

Jeder Kilometer zählt. Das traf wohl kaum andernorts so zu wie bei der Aktion von »Steps for Life«. Jedes Jahr berücksichtigt »Steps for Life« ein anderes Projekt, stets eines mit christlich-humanitärem Hintergrund, wie Susanne Nau sagt. Das diesjährige Partnerprojekt, an das die Spendengelder fließen, kennt Nau persönlich, sie war vor zwei Jahren mit einem Team vor Ort. Die Armut dort auf den Philippinen in der Nähe von Manila habe sie tief geprägt und erschüttert, sagte sie. Am Abwasserkanal von San Fernando leben viele Familien mit ihren Kindern in einfachsten selbstgebastelten Hütten aus Schrott, teilweise ohne Strom und Wasser. Durch die geplante Kinderinsel (Drop-In-Center) soll 40 bis 80 Kindern eine Anlaufstelle geboten werden. Dort soll es Essen geben, Hilfe bei Schularbeiten und vieles mehr. Susanne Nau ist überzeugt, dass jeder Euro hilft, wenn mit dem Spendengeld aus Würtingen ein solches Kinderhaus aufgebaut wird.

Profis, Genussläufer, Geher und Walker

Die entscheidende Rolle kam auch dieses Jahr wieder den Hauptsponsoren zu, die für jeden gelaufenen Kilometer einen bestimmten Betrag für das Projekt zusagten. Die Hauptsponsoren waren

easySoft. GmbH Metzingen, ProNatur Garten- und Landschaftsbau GmbH Metzingen, Lean Construction Akademie Deutschland sowie der Weinmann Holzbausystemtechnik GmbH St, Johann. Die Laufstrecken führten über die Schwäbische Alb auf vier, acht oder 15 Kilometern. In den Tagen vor dem Lauftag am Sonntag konnte zwischen 5 und 22 Uhr gelaufen werden, jeder Läufer musste sich über eine Tracking Box anmelden und registrieren.

Den Auftakt zum großen Lauf-Event am Sonntag machten dann die Kinder mit dem Kid’s Race und drei Runden um den Sportplatz. Pünktlich um 9.30 Uhr fiel der Startschuss für die vielen Gruppenstarts. »Gebt nochmals Vollgas mit den Kilometern«, feuerte Susanne Nau die Läufer an. Und stellte in Aussicht: »Wir wollen die 40.000-Kilometer-Marke knacken. Das wäre eine Weltumrundung.« Zahlreiche Erwachsene trauten sich auf die Langstrecke mit 15 Kilometern, es folgten die Bambini, dann die Hobbyläufer mit acht Kilometern und dann gab’s noch die Kurzstrecke mit vier Kilometern. Dabei war es unerheblich, ob jemand schnell war oder gemütlich mit Walking-Stöcken die Runden drehte. Und so traf man rund um das Würtinger Sportgelände sowohl die Profiläufer als auch die Genussläufer, Geher und Walker.

Besonderes Engagement

Zum 19. Mal fand in diesem Jahr »Steps for Life« statt. Susanne Nau machte aber gerade diesmal ein besonderes Engagement, einen besonderen Schub aus. Und dies trotz der Hitze, die seit Aktionsbeginn am 27. Juni herrschte. »Es gab Leute, die sind gelaufen wie die Verrückten«, sagte Nau humorvoll. »Es gab welche, die sind tatsächlich hunderte Kilometer gelaufen.« Dankbar und zufrieden sei man, bilanzierte sie. »Wir können ein wichtiges Projekt realisieren.« Gestern Morgen, bevor die ersten Gruppen auf die Strecke gingen, wagte Susanne Nau dann eine Prognose: »Wir hoffen, dass wir es schaffen, einmal die Welt zu umrunden.« Wenige Stunden später war dann klar, dass dies mit 41.541 zurückgelegten Kilometern geschafft war. (GEA)