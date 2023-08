Tagsüber Fußball, abends Musik: Das geht beim Kick- und Musikfeschd in Hohenstein

Gässlesrap (links) treten am Freitag auf, der Eintritt ist frei. Mate Power (Mitte) und Mutabor stehen am Samstagabend auf der Bühne beim Kick- und Musikfescht beim Schützenhaus in Meidelstetten. FOTOS: PR

HOHENSTEIN-MEIDELSTETTEN. Der Verein für angewandte Lebensfreude lädt wieder zum Kick- und Musikfeschd ein, dass in diesem Jahr von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 27. August, nicht im »Adler«, sondern beim Schützenhaus, Auf der Steig, stattfindet.

Bereits zum 38. Mal organisiert der Verein dieses legendäre Fest auf der Alb. Und wie jedes Jahr ist am Freitagabend der Eintritt frei. 40 Hobbymannschaften spielen am Samstag und Sonntag um den Pokal, der am Sonntagabend bei der Siegerehrung überreicht wird. Im Anschluss können die Strapazen der vorausgegangenen Tage beim Schwof abgeschüttelt werden.

Theater für Kinder

Während des ganzen Fests gibt es ein Kinderprogramm, das mit dem Kindertheater am Sonntagmittag seinen Abschluss findet. Für die Dauer-Gäste stehen Zeltplätze bereit und allerlei gegen Hunger und Durst. Traditionell kommt der Erlös der Kulturarbeit und anderen gemeinnützigen Zwecken zugute.

Tagsüber wird gekickt, abends steht Musik im Mittelpunkt. Am Freitag, 25. August, spielt ab 21 Uhr die Band Gässlesrap, »berühmt & berüchtigt wie Lepra und Cholera«, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei.

Mate Power ist eine Band aus Frankfurt am Main, die Samstag, 26. August, ab 20.30 Uhr auf der Bühne steht. Ihre Mitglieder stammen aus Argentinien, Deutschland und Frankreich. Ihr Musikstil ist eine Mischung aus Cumbia, Ska und Reggae, die oft als Mestizo bezeichnet wird. In den 13 Jahren ihrer Karriere kümmerte sie sich darum, aus dem Herzen Frankfurts den deutschen Rock zu destabilisieren, heißt es in der Ankündigung. Nur wenige Bands haben erreicht, dass so inkorrekte Songs zu Hits werden, und dass in ihrer kurzen Geschichte Tausende Zuschauer in Europa und Asien die sehr bittere und sehr aktuelle Wahrheit zu fröhlicher und eingängiger Musik singen.

Punkrock und Folk

Mit dem Stilmix aus Punkrock und Folk-Einflüssen der Band Mutabor geht es am Samstag ab 22.30 Uhr weiter. Mutabor werden seit ihrer ersten offiziellen Veröffentlichung »Mutabor« im Jahr 1997 oft als deutsche Vertreter des Folk-Punk geführt. Mit der zweiten offiziellen Veröffentlichung »JaJa« (2001) erweiterte die Band ihr musikalisches Spektrum in Richtung Rock, Reggae und Ska. Der Eintritt für beide Bands am Samstag kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Das Kindertheater beginnt am Sonntag, 27. August, um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für 20 Uhr ist die Siegerehrung mit anschließendem Schwof angesetzt, ebenfalls bei freiem Eintritt. (eg)