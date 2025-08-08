Tödlicher Biker-Unfall bei Münsingen: Bewährungsstrafe für Angeklagten

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Durch ein riskantes Überholmanöver auf der Bundesstraße 465 kam vergangenes Jahr bei einem Frontalzusammenstoß ein 51-jähriger Biker ums Leben. Jetzt musste sich der Unfallverursacher vor dem Amtsgericht Münsingen wegen fahrlässiger Tötung sowie grob verkehrswidrigem und rücksichtlosem Verhalten im Straßenverkehr verantworten. Obwohl er damals unter Bewährung stand und keinen Führerschein besaß, kam er mit einer erneuten Bewährungsstrafe davon.

Unfall bei Bremelau

Der schwere Verkehrsunfall hatte sich Anfang September 2024 auf der Bundesstraße 465 zwischen Münsingen und Ehingen ereignet. Der Motorradfahrer war gegen 5.45 Uhr mit seiner Yamaha zwischen Bremelau und Frankenhofen unterwegs. Auf der Gegenfahrbahn überholte der Angeklagte, ein 43-jähriger Moldawier, der im Alb-Donau-Kreis lebt, kurz vor der Abzweigung nach Bremelau einen vorausfahrenden Lastkraftwagen mit Sattelauflieger.

Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorrad. Der Biker wurde durch den Zusammenstoß mit seiner Yamaha nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Er verletzte sich so schwer, dass er, laut Polizei, »kurze Zeit später noch an der Unfallstelle verstarb«.

Eigentlich hätte der Unfallverursacher das Fahrzeug gar nicht lenken dürfen. Sein Führerschein war ihm abgenommen worden, da er die beiden Jahre zuvor wegen Diebstahls, vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr und fahrlässigen Fahrens im Straßenverkehr bereits drei Mal vor Gericht stand.

»Ich bereue es sehr, dass es passiert ist. Ich möchte eine ehrliche Entschuldigung an alle Angehörigen des Verstorbenen aussprechen«, sagte der Familienvater, der seine Tat voll umfänglich einräumte. Der Vorfall lasse ihm keine Ruhe mehr, fügte er hinzu.

Am Unfalltag habe er einen wichtigen Termin in Freiburg gehabt, zu dem er mit einem Kollegen fahren wollte. Da dieser aber am Abend zuvor einen über den Durst getrunken habe und am Morgen noch müde gewesen sei, habe sich der Moldawier verbotenerweise »zum ersten Mal« hinters Steuer gesetzt. Kurz vor Bremelau überholte er dann den Lastwagen. Dieser habe dann den linken Blinker gesetzt, um ihn vor dem Gegenverkehr zu warnen. »Ich bremste ab, um wieder hinter dem Lkw einzuscheren«, sagte der Unfallverursacher aus. Es war zu spät, der Motorradfahrer prallte frontal auf den Renault Kangoo.

Der Fahrbahnverlauf sei nicht gut einsehbar gewesen, zitierte Richterin Julia Felbinger während der dreistündigen Hauptverhandlung aus dem Gutachten des Kfz-Sachverständigen. Ein gefahrenloses Überholen sei an dieser Stelle nicht möglich gewesen, schrieb er in seinem Bericht.

Schwer einsehbare Stelle

Der Motorradfahrer habe keine Chance gehabt auszuweichen, sein Tod sei vermeidbar gewesen, sagte die sichtlich emotional aufgewühlte Staatsanwältin Rinoa Stephan in ihrem Plädoyer. »Jeder vernünftige Mensch hätte an dieser Stelle nicht überholt.« Obwohl der Unfallverursacher wegen Verkehrsdelikten unter Bewährung stand und keinen Führerschein mehr hatte, habe er ein Auto gelenkt. Damit habe der »Wiederholungstäter im Verkehrsbereich«, der grob fahrlässig und rücksichtslos gehandelt habe, mehrfach seine Gleichgültigkeit an den Tag gelegt. Die Vertreterin der Anklage forderte deshalb eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten ohne Bewährung.

»Der Unfall hat ein erhebliches Einwirken auf meinen Mandanten gehabt, der durch den Unfall geläutert ist«, entgegnete dessen Rechtsbeistand und bat das Gericht, die Strafe noch einmal zur Bewährung auszusprechen.

Dieser Bitte schloss sich Richterin Felbinger an. Sie verurteilte der 43-Jährigen zu einer einjährigen Gefängnisstrafe, die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Außerdem muss er 8.000 Euro an drei gemeinnützige Vereine überweisen sowie die Gerichtskosten und die Auslagen für seinen Rechtsanwalt übernehmen. Da der Unfallverursacher nach Meinung des Gerichts »in einem stabilen Umfeld« lebe und einen Arbeitsplatz habe, könne man ihm noch »eine letzte Chance« gewähren. Die Richterin zeigte sich zuversichtlich, dass der Verurteilte den »Vertrauensvorschuss« nicht missbrauche und er während der Bewährungszeit keine neuen Straftaten begehe.

Berufliche Konsequenzen hatte der Unfall für den Moldawier keine. Er ist nach wie vor bei seinem Arbeitgeber beschäftigt. Den Schaden am Firmenfahrzeug in Höhe von 1.900 Euro musste der 43-Jährige seinem Chef ersetzen. (GEA)