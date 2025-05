Stiftung Kenia-Hilfe Schwäbische Alb feiert 25-jähriges Bestehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. »Hand in Hand in ein eigenständiges Leben« – unter diesem Motto feiert die Kenia-Hilfe Schwäbische Alb, eine Stiftung des Evangelischen Kirchenbezirks Bad Urach-Münsingen, im Jahr 2025 ein besonderes Jubiläum: 25 Jahre des Straßenkinderprojekts in Kenia. Anlässlich dieses Jubiläums wird vom 16. bis zum 30. Mai eine Ausstellung in der Kreissparkasse Münsingen gezeigt, die einen bewegenden Einblick in die Geschichte, die Entwicklung und die Herausforderungen dieses Projekts bietet.

Seit mehr als 40 Jahren bestehen enge Partnerschaften zwischen der Evangelischen Kirche Bad Urach-Münsingen und der Presbyterianischen Kirche in Kenia. Im Jahr 2000 wurde in Sugoi, bei Eldoret, das Straßenkinderprojekt ins Leben gerufen, um benachteiligte Kinder zu unterstützen und ihnen ein neues Leben zu ermöglichen. Doch im Januar 2008 wurde das Projekt durch politische Unruhen und gewaltsame Auseinandersetzungen zerstört. In der Folge fand eine große Zahl von Straßenkindern Zuflucht im Waisenheim Karai, das sich nahe Nairobi befindet und heute als wichtiger Anlaufpunkt für über 300 Kinder sowie zahlreiche Angestellte dient.

Die Ausstellung gibt einen Rückblick auf die bewegte Geschichte des Projekts, zeigt die Entwicklung einzelner Kinder und Jugendlicher und gewährt einen Blick hinter die Kulissen des Alltags im Projekt Karai.

Enge Zusammenarbeit

Dabei wird auch das zentrale Motto der Stiftung, »Zusammenarbeit auf Augenhöhe – für die Kinder«, lebendig: Der enge Kontakt und die enge Zusammenarbeit zwischen der Stiftung in Deutschland und dem Management vor Ort zeichnen das Projekt aus und tragen entscheidend zu seinem Erfolg bei.

Ein Höhepunkt der Ausstellung ist die Kunst des jungen kenianischen Künstlers Daniel Macharia. Daniel, dessen Familie seit Beginn der Partnerschaft mit der Presbyterianischen Kirche in Kenia eng mit dem Projekt verbunden ist, stellt seine Werke aus. Der Künstler fertigt unter anderem Postkarten mit afrikanischen Motiven, deren Erlös dem Straßenkinderprojekt zugutekommt. Die Ausstellung bietet nicht nur einen emotionalen Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre, sondern auch einen Ausblick auf die künftige Arbeit der Kenia-Hilfe. Sie ist eine Einladung, die positiven Auswirkungen der internationalen Partnerschaft zu entdecken und die Bedeutung nachhaltiger Hilfe für Straßenkinder in Kenia zu verstehen. (pm)