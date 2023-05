»Steps for Life« vom SV Würtingen: Laufen für Kinderzentrum in Manila

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-WÜRTINGEN. Es geht wieder rund vom 16. bis 25. Juni am »Steigle« in Würtingen: Das Laufevent »Steps for Life« des SV Würtingen steht an. Laufen für ein »Drop-in-Center« für extrem bedürftige Kinder in Manila ist angesagt: als Virtual Run & Walk sowie als Race Day mit Event-Charakter.

Im vergangenen Jahr kamen bei Steps for life 23.773 Laufkilometer zusammen. 900 Läufer hatten dazu beigetragen. Der Spendenbetrag kam dem Bau eines Kinderhauses in Kathmandu/Nepal zugute, das tatsächlich inzwischen bezogen worden ist, wie Vorstand Oliver Keppeler vom Verein Asha21 mitteilt. 2023 haben sich die Organisatoren des SV Würtingen für das Projekt eines »Drop-in-Centers« in Manila (Philippinen) entschieden. Andreas Nau, Vorstandsmitglied des Vereins Kids Island und einer der Hauptsponsoren, hat es vorgeschlagen. Dank der Zuschüsse treuer Hauptsponsoren, Unternehmen aus dem Ort, wird dieses Jahr jeder Steps for Life-Kilometer mindestens 1,50 Euro wert sein.

Hoffnungsorte für Kinder

Das Kinderhilfswerk Kids Island hat sich zum Ziel gesetzt, in Manila »Kinderinseln« aufzubauen als Hoffnungsorte für Kinder in bitterer Armut. Es geht um Schutz, Nahrung für Leib und Seele, Bildung, Vermittlung des christlichen Glaubens und Raum zum Spielen. Jedes Kind kann sich dort tagsüber aufhalten, es gibt mindestens eine Mahlzeit gratis und es wird ein Kinderprogramm angeboten.

Mit den Spenden soll das neue Drop-in-Center ermöglicht werden. Dies sei ein erster Bauabschnitt. Ein Kinderheim soll später folgen. Die Vorstände Alexander Lange und Andreas Nau des Vereins Kids Island sowie die SFL-Organisatorin Susanne Nau werden noch vor der Veranstaltung selbst die Lage vor Ort unterstützen und erste Schritte begleiten.

Am Virtual Run festhalten

Ein neues, kraftvolles kleines Organisations-Team stemmt das Lauf-Format, das sich im vergangenen Jahr bewährt hat. »Wir wollen am Virtual Run festhalten, ohne die Gemeinschaft und den sportlichen Race-Charakter zu vergessen«, heißt es aus dem Team um Jochen Reichenecker und Susanne Nau. »Zudem wollen wir den Kindern gern wieder die Plattform mit dem beeindruckenden Kids Race geben.«

Vom 16. bis 24. Juni findet der Virtual Run & Walk statt, an dem mit der zugesandten Startnummer beliebig oft und täglich zwischen 5 und 22 Uhr auf den ausgewiesenen 4-, 8- und 15-Kilometer-Strecken gelaufen werden kann. Getrackt wird wieder über die Tracking-Boxen.

Am Sonntag, 25. Juni, steigt der »Steps for Life«-Event Day. Beginn ist um 9 Uhr mit der Wake-up-Andacht. Danach werden die Kids auf die Zwei-Kilometer-Strecke geschickt. Erwartet wird dabei ein großes Team der GHWRS Würtingen.

Rockband aus dem Schwarzwald

Um 10 Uhr gehen alle ambitionierten Läufer, Genussläufer und Walker auf die abwechslungsreiche 15-Kilometer-Strecke. Danach lassen es die Kleinsten unter sechs Jahren um den Würtinger Sportplatz krachen. Der Hobbylauf & Walk über vier und acht Kilometer mit Start um 10.30 Uhr bietet die Möglichkeit, beim Event um den heimischen »Mond« dabei zu sein. Leere Energiespeicher werden mit Leckerem vom Grill, Salaten und Kuchen gefüllt. Die Manfred-Roher-Band aus dem Schwarzwald wird mit Rock und Blues einheizen.

Besonders geehrt werden die Einzelpersonen mit den meisten gelaufenen Kilometern über den gesamten Zeitraum sowie die Teams mit der größten Kilometerleistung bei den Kindern und bei den Erwachsenen. »Wir sind unglaublich gespannt, wie viele Kilometer wir gemeinsam für Manila erlaufen«, sagt Jochen Reichenecker. Die 23 773 Kilometer des Vorjahrs gilt es auf jeden Fall zu knacken. Weitere Informationen gibt es in der Ausschreibung auf der Homepage des SV Würtingen. Dort findet sich auch der Link zur Anmeldung. Die Online-Anmeldung wird bereits am Sonntag, 4. Juni, geschlossen, damit bis zum Starttag am 16. Juni alle Startnummern bei den Teilnehmer angekommen sind. (eg)

