Stadtwerke Reutlingen nehmen Strom aus Buttenausen ab

MÜNSINGEN/REUTLINGEN. Die Stadtwerke Reutlingen setzen ein klares Zeichen für eine nachhaltige Energiezukunft und haben mit Schöller SI einen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) für den Solarpark Buttenhausen abgeschlossen. Das teilen die Stadtwerke Reutlingen mit.

Durch diesen PPA-Vertrag nehmen die Stadtwerke Reutlingen allen durch den Solarpark erzeugten Strom für die kommenden Jahre ab. Dieser langfristige Vertrag gewährleistet Planungssicherheit für beide Parteien und stärkt zugleich die lokale Wirtschaft durch die Förderung erneuerbarer Energien in der Region.

»Mit dem Abschluss dieses Power Purchase Agreements setzen wir bei den Stadtwerken Reutlingen nicht nur ein nachhaltiges Zeichen für unsere Verpflichtung gegenüber der Umwelt und den Menschen in unserer Region, sondern betonen auch unsere Rolle als Vorreiter in der Energiewende in der Region. Der Solarpark Buttenhausen ermöglicht es uns, unsere Energieversorgung auf eine zukunftsfähige und ökologisch sinnvolle Basis zu stellen«, so Jens Balcerek, Geschäftsführer der Stadtwerke Reutlingen GmbH.

Und weiter erklärt er: »Dieser Schritt ist ein Kernbestandteil unserer Strategie, langfristig und verantwortungsbewusst zu handeln, und zeigt, dass nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stabilität Hand in Hand gehen können. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität in Reutlingen und der Region durch zuverlässige, saubere und lokal erzeugte Energie nachhaltig zu verbessern.«

»Wir freuen uns sehr über die erneute Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Reutlingen und darüber, dass sie unsere Vision einer nachhaltigen Energiezukunft teilen«, sagt Ersah Öztürk, Geschäftsführer der Schöller SI Erneuerbare GmbH.

Solarenergie auf 17 Hektar Fläche

»Dieser PPA-Vertrag ist ein Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit zwischen regionalen Unternehmen den Wandel hin zu einer saubereren Energieversorgung vor Ort vorantreiben kann.«