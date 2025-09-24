St. Johann zieht ELR-Bilanz

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Fünf Jahre lang, von 2020 bis 2024, war St. Johann Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Konkret heißt das: ELR-Förderung vom Land gibt’s grundsätzlich für alle strukturschwachen Ge-meinden auf dem Land – aber für Schwerpunktgemeinden fallen die Fördersätze höher aus. Unterstützt werden Projekte im Bereich Innenentwicklung und Wohnen, Grundversorgung, Arbeiten und Gemeinschaftseinrichtungen.

Die Gemeinde St. Johann muss dem Regierungspräsidium nun einen Ab-schlussbericht vorlegen – Gelegenheit, auch im Gemeinderat auf die vergangenen fünf Jahre zurückzublicken. Tim Bahnmüller, der im Rathaus für das Thema zuständig ist, hatte insgesamt 25 größere Förderprojekte auf seiner Liste stehen, darunter die Sanierung der Alten Schule in Bleichstetten samt Saal-Anbau sowie die Erweiterung der Kita in Lonsingen. Bahnmüllers Fazit: Trotz coronabedingter Verzögerungen habe man zentrale Schritte nach der Maßgabe »innen vor außen«-Entwicklung umsetzen können, Baulücken genutzt und im Dialog mit Eigentümern gute Lösungen gefunden. »Es waren sinnvolle Jahre, für die Belebung der Ortskerne waren sie richtig und wichtig«, so Bürgermeister Florian Bauer.

Und jetzt das »Aber«: Die Wartezeiten seien lang – teilweise zu lang für private Bauherren, die Abwicklung kompliziert. Für die Gemeinde selbst geht mit dem Versprechen des Landes, höhere Fördersätze auszuschütten, auch eine gewisse Verpflichtung einher, Projekte umzusetzen. »Wir müssen uns gut überlegen, ob wir das wollen«, so Bauer. Ob sich die Gemeinde beim Land darum bemühen möchte, Schwerpunktgemeinde zu bleiben, ist deshalb noch offen.

Bauer und Bahnmüller wollen externen Rat von Architekten einholen, dann soll auch im Gemeinderat ausführlich diskutiert werden. (ma)