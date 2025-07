St. Johann aus neun Künstler-Blickwinkeln betrachtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Als sie's wieder gesehen hat, hat es ihr einfach nicht mehr gefallen. 2011 hat die in Bleichstetten lebende Künstlerin Susanne Wahl ihre Sicht vom Upfinger Sportplatz, Blickrichtung Sirchingen und Bad Urach, mit dem Pinsel auf die Leinwand gebracht. Und das Bild von damals jetzt, 14 Jahre später, beherzt überarbeitet. Andere Farben, andere Atmosphäre. Das Gemälde hing im Würtinger Rathaus, wo Susanne Wahl aus aktuellem Anlass zu tun hatte: Sie organisiert federführend eine Ausstellung mit Werken, die mit St. Johann zu tun haben. Erstens, weil sie von St. Johanner Künstlern gemalt wurden. Und zweitens, weil sie St. Johanner Motive zeigen. Anlass dazu, die Kispelgemeinde durch die Künstler-Brille zu betrachten, gibt ein historisches Datum: Vor 50 Jahren wurde aus sechs Albdörfern die Gemeinde St. Johann - nicht ganz freiwillig, wie fast überall im Land im Zuge der Gemeindereform.

Die politische Komponente spielt in der Ausstellung mit Arbeiten von neun Künstlern mit Wohn- und/oder Wirkungsort St. Johann je nach Urheber mehr oder weniger eine Rolle. Den nicht ganz reibungsfreien Zusammenschluss thematisiert vor allem Wolfgang Jäger in seinen Arbeiten. Er hat sich - mit mehr als zehn Jahren Abstand - künstlerisch mit der Gemeindereform beschäftigt. Drei Bilder aus dieser Phase sind in der Ausstellung zu sehen, sie erinnern - nicht stilistisch, aber inhaltlich - durchaus an Karikaturen. Ein Bild zeigt das »Münster St. Johann«, eine Fantasie-Kirche mit sechs Türmen, die natürlich die der einzelnen Ortsteile sind. Untertitel: »Aber onser Kirch' bleibt em Flecka«. Keine Kirche, sondern eine Frau steht im Mittelpunkt eines weiteren Bilds: Die »Junge schöne St. Johanna«, die doch sehr an die berühmte Venus von Milo erinnert und von den sechs Ortsvorstehern der Teilorte umringt wird.

Der überwiegende Teil der Gemälde, Grafiken und Fotos, die es in die Ausstellung geschafft haben, beschäftigen sich aber nicht mit Politik, sondern mit den landschaftlichen und architektonischen Schönheiten in und um St. Johann. Susanne Wahl taucht grüne Alb-Panoramen in sattrosa Licht. Morgen- oder Abendrot? Das spielt keine Rolle, sagt sie, »es ist die Landschaft wie ich sie fühle - nicht, wie ich sie sehe«. Clemens Fischer bedient sich nicht eines Pinsels, sondern einer Kamera, um die Natur abzubilden - nicht hochauflösend und knackscharf bis um letzten Pixel, sondern in der verschwommenen, fast schon aquarellhaften Unschärfe einer simplen Lochkamera.

Echte Aquarelle hat Kurt Holder beigesteuert. Dass der Gächinger erst im hohen Alter »entdeckt« wurde und zu seiner ersten Ausstellung überhaupt gekommen ist, ist einem Zufall zu verdanken: »Ich war bei seinem 90. Geburtstag und habe die Bilder an der Wand gesehen«, erzählt Bürgermeister Florian Bauer. Auf die Frage nach dem Künstler outete sich Holder ganz bescheiden - und stimmte einer öffentlichen Ausstellung zu. Die anderen Kreativen, die sich beteiligen, sind überwiegend keine Unbekannten. Sie haben sich auf einen Aufruf im Amtsblatt gemeldet, etliche von ihnen sind Mitglieder des Kunstforums St. Johann, wie Freya Fischer bemerkt. Sie wird am Donnerstag bei der Vernissage in die Ausstellung einführen und auch daran erinnern, dass das Kunstforum St. Johann selbst bald ein Jubiläum feiern kann: 1976 und damit vor beinahe 50 Jahren stellten St. Johanner Künstler - damals unter Regie der Malerin Irene Lindegaard-Hoerner und Bürgermeister Raimund Speidel - die erste Gemeinschaftsausstellung in der Gemeindehalle auf die Beine.

Für Freya Fischer und Susanne Wahl liegen Politik und Kunst übrigens gar nicht so weit auseinander, ganz im Gegenteil. »Unter Künstlern«, sagt Wahl, »gibt es oft so ein komisches Konkurrenzdenken.« Bei der Vorbereitung der Ausstellung sei davon nichts zu spüren gewesen. In der Kunst, meint Freya Fischer, geht es im Kern um die Werte, die auch bei der Gemeindereform damals ganz zentral waren: »Demokratie, Vielfalt und Toleranz.« (GEA)