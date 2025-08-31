Sport, Musik, Party: 40. Kick- und Musikfeschd in Meidelstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN-MEIDELSTETTEN. Auch dieses 40. Kick- und Musikfeschd zog wieder jede Menge Besucher an. Immerhin dreht sich dieses legendäre Event des Vereins für angewandte Lebensfreude seit vier Jahrzehnten nicht nur um Fußball, sondern um eine besondere Kombination zwischen Sport, Musik, Party, Geselligkeit und Gemeinschaft. Bereits am Freitagabend strömten rund 400 Besucher auf die Steig, um gemeinsam Live-Musik vom Feinsten bei bester Stimmung zu erleben.

Beim Punkrock von »aend more« verbreitete sich gute Laune, die Coverband verstand es, ihr Publikum mit bekannten Songs in neuem Kleid mal laut und mal leise, aber immer voller Leidenschaft, mitzureißen. Balkan Brass, Live-Entertainment und Punk stand bei »Dr. Aleks & Fuckers« auf dem Programm. Eine explosive Mischung, die sofort in den Kopf stieg und die Füße in Bewegung brachte. Um Mitternacht grub das Duo »Highzzla & Steady Flashing« Szene-Hymnen und rare Edits aus und brachte Reggae, Dancehall und Global Bass roh, tanzbar und direkt auf die Anlage. Besonders beliebt waren die vom Veranstalter zusammengetragenen und auf der Leinwand gezeigten Bilder, die einen Rückblick auf 40 Jahre Kick- und Musikfeschd gaben und bei denen sich viele als Jungspund wiedererkannten. Feurig, laut und voller Lebensfreude ging es mit der Party am Samstagabend mit der Gruppe »Palko!Muski« aus Zürich weiter. Sie sprengte musikalische Grenzen und begeisterte mit Gypsy-Punk, Polka, Folk-Punk und anderen wilden Musikformen. All jene, die frischen Wind und musikalische Abenteuer lieben, kamen voll auf ihre Kosten. Dem ohnehin schon stimmungsvollen Abend setzte die Band »Rainer von Vielen« mit »Bastard-Pop« die Krone auf. Wie versprochen »ein Konzert für die nachhaltige Zerstreuung, regenerative Euphorie und die globale Erwärmung des Weltfriedens«.

Zahlreiche Camper waren zum Kick- und Musikfeschd gekommen. Foto: Christian Keller Zahlreiche Camper waren zum Kick- und Musikfeschd gekommen. Foto: Christian Keller

Doch bevor die Party am Samstagabend steigen konnte, traten 40 Fußballmannschaften auf dem Sportplatz gegeneinander an. Viele Mannschaften waren Wiederholungstäter, manche sogar von Anfang an dabei. So wie der »MSSSC« aus Meidelstetten: »Wir sind alles Leute aus dem Ort, die schon seit 20 Jahren nicht mehr gekickt haben«, erzählte Thomas Schmidt vom Verein für angewandte Lebensfreude. Natürlich wurde auch mit dem Originaltrikot – weißes Unterhemd mit der gesprayten Aufschrift MSSSC – aufgelaufen. Ebenfalls Teilnehmende der ersten Stunde war die Frauenmannschaft »Unschuld vom Lande« – allesamt Lokalmatadorinnen, die sich von Männern im Röckle Verstärkung holten. »Wenn die 'Unschuld vom Lande' spielen, nehmen es unsere Schiedsrichter nicht so genau und dulden anstatt fünf Spielerinnen auch mal sieben in der Mannschaft«, berichtete Schmidt lachend. Überhaupt würden viele Mannschaften aus dem Umkreis von 100 Kilometern vor allem aus Spaß teilnehmen. »Wer gewinnen will, muss viele und anstrengende Spiele in Kauf nehmen. Das schaffen oft nur die Gruppen mit wirklich guten Kickern.«

Aus der Vorrunde, die am Samstag bei durchwachsenem Fußballwetter ausgetragen wurde, kamen die besten 20 Mannschaften in die Zwischenrunde weiter. Hier entschied sich am Sonntag, wer ins Viertelfinale, anschließend ins Halbfinale und zu guter Letzt ins Finale einziehen konnte. Viele Kicker und Partyfans waren bereits einige Tage zuvor mit Zelten oder Wohnwagen und der ganzen Familie angereist und bleiben bis Montag. Gemeinsam mit mehreren hundert anderen Campern bildeten sie eine harmonische Gemeinschaft, die einzigartig und typisch für das Meidelstetter Kick- und Musikfeschd ist. Denn dieses legendäre Event hat seit 40 Jahren nicht nur Sport, Musik und Party zu bieten, sondern darüber hinaus auch ein umfangreiches Kinderprogramm, zu dem unter anderem am Sonntagnachmittag ein Kindertheater zählte. Bei der zum Abschluss über mehrere Stunden stattfindenden Siegerehrung kamen alle 40 Mannschaften zum Zug. Sie erhielten für ihre Teilnahme ein Mannschaftsbild samt Urkunde, der Wanderpokal »Gehörn vom Attila« ging an die Siegermannschaft. Zwischen den Auszeichnungen gab es geplante Einlagen vom Veranstalter, aber auch spontane Auftritte der Besucher. (GEA)