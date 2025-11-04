Spielplatz in Bronnen erneuert

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN-BRONNEN. Anfang des Jahres stellte Markus Reiser, Einwohner des Gammertinger Stadtteils Bronnen fest, dass der Spielplatz am Schlossberg in einem baufälligen Zustand war und eine TÜV-Prüfung nicht mehr bestehen würde. Die Nachfrage im Gammertinger Rathaus ergab, dass für dieses Jahr kein ausreichendes Budget für eine vollständige Sanierung des Spielplatzes mehr zur Verfügung stehe. Vorstellbar wäre aber, dass die Stadt die Kosten für neue Spielgeräte übernehme, wenn der fachgerechte Aufbau über ehrenamtliches Engagement sichergestellt werden könne.

Reiser organisierte daraufhin die Sanierung des Spielplatzes und nutzte dafür sein berufliches und privates Netzwerk. Als Mitarbeiter des Planungsbüros Lutz-Ingenieure in Gammertingen konnte er dort kostenlos die Fachplanung auf den Weg bringen. In der Firma Ott aus Wilsingen fand er einen Spender für die benötigten Zement-Fundamente. Den Aushub für die Befestigungen der Spielgeräte übernahm Reiser selbst, da er nebenberuflich noch im Bereich Garten- und Landschaftsbau tätig ist.

Zusätzlich gelang es ihm, die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Bronnen sowie den Verein »Kultur im Bürgerhaus Bronnen« zur Spende von jeweils einem weiteren Spielgerät zu gewinnen.

Nun war Manpower gefragt. Der Zusammenbau, das Aufstellen und die Installation der Spielgeräte brauchte viele Hände und einiges an Muskelkraft. Die Auszubildenden zum Fachpraktiker für Metallbau der Mariaberger Ausbildung & Service gGmbH unter Leitung ihrer Ausbilder Tobias Herzog, René Dietzel und Andreas Rinas waren dafür genau richtig. Gemeinsam bauten sie im Rahmen ihrer Arbeitszeit unentgeltlich die Spielgeräte auf, verankerten sie fachmännisch und vorschriftsmäßig und leisteten damit einen wertvollen Beitrag für den Teilort Bronnen. Die Kinder aus Bronnen werden sich über dieses ehrenamtliche Engagement sicher freuen. (em)