Sorgen um Altenpflegeheim St. Elisabeth in Gammertingen

GAMMERTINGEN. Die Genehmigung zum Betrieb des Städtischen Altenpflegeheims St. Elisabeth läuft zum Jahresende 2026 aus. Bis dahin sollte eigentlich ein Neubau stehen, daraus wird sicher nichts. Das bewegt nicht nur Herbert Winkler und Kurt Schäfer vom Förderverein St. Elisabeth. Bereits 2020 hat der Gammertinger Gemeinderat den Neubau beschlossen, und zwar in Trägerschaft der Stadt.

Das Architekturbüro Supper Heinemann hat im Gemeinderat schon einige Male Pläne für den Bau auf der grünen Wiese neben dem Bestandsbau vorgestellt, aber seit eineinhalb Jahren ist es um das Großthema still geworden. Im April 2024 stellte Margit Supper den Stand der Planungen vor. Die Entwurfsplanung des Architekturbüros war in Arbeit, die »Fachbüros hinkten noch etwas hinterher«, sagte Supper damals. Die Gewerke sollten noch 2025 ausgeschrieben werden, um drohenden gesetzlichen Änderungen vorzubeugen, die zu höheren Kosten führen würden, erläuterte Supper. Baubeginn hätte dann Anfang 2026 sein können, mit einer Bauzeit von zwei Jahren.

Förderverein wartet auf Antwort

Die Architektin hatte damals erste Planungen bereits überarbeitet, im Fokus lagen Einsparungen, Supper hatte die Investitionssumme bereits auf 20 Millionen Euro geschätzt. Im Juli dieses Jahres erkundigte sich Suppers Partner Elmar Heinemann, warum der Tagesordnungspunkt Altenpflegeheim von der Agenda genommen wurde – ungewöhnlich, dass so eine Frage vom federführenden Architekturbüro gestellt wird. Im Gemeinderat gebe es noch Beratungsbedarf, antwortete damals Bürgermeister Andreas Schmidt und versprach eine umfassende Bürgerinformation.

In der jetzigen Sitzung nach der Sommerpause stand das Pflegeheim wieder nicht auf der Agenda. Beim Punkt »Bürger fragen« wurde allerdings angefragt, ob der Bürgermeister einen Bürgerentscheid zur Zukunft des Pflegeheims unterstützen würde. Wie so ein Bürgerentscheid beziehungsweise ein vorgeschaltetes Bürgerbegehren zum Thema konkret aussehen könnte, konnte der Fragesteller noch nicht ausreichend klarmachen. Die Antwort von Schmidt: Der Gemeinderat werde sich in der kommenden Woche noch einmal eingehend mit dem Thema befassen – in nicht öffentlicher Sitzung.

Bebauungsplan in Arbeit

Zur Trägerschaft, also ob die Stadt weiter verantwortlich sein werde oder vielleicht doch ein Investor einspringt, äußerte sich Schmidt nicht – weder positiv noch negativ. Das Schweigen beunruhigt die Fördervereinsvorstände Winkler und Schäfer. Im August haben sie die Mitglieder des Vereins in einem Rundbrief über ihre weitgehend erfolglosen Versuche informiert, mehr zum Stand der Dinge zu erfahren. Weder in der Bürgerfragestunde im Gemeinderat, noch in der des Bürgermeisters oder während der Mitgliederversammlung des Vereins sei Konkretes zu erfahren gewesen. »Abgeblockt, warme Worte, Ergebnis in der Sache Null«, schrieben die Vorstände. Und in den zahlreichen nicht öffentlichen Sitzungen müsse ja etwa beschlossen worden sein, meint Winkler.

Das lässt Bürgermeister Schmidt im Gespräch mit dem GEA so nicht sehen. Es gehe um den Erhalt der Pflegeplätze in der Stadt. Die müssten aber auch bezahlbar sein, für die künftigen Bewohner und ihre Angehörigen. Schon jetzt werde die Stadt regelmäßig um Beratung zu Unterstützungsmöglichkeiten gebeten, die finanzielle Belastung müsse tragbar bleiben. Stationäre Pflege, aber bezahlbar: »Das ist es, was die Verwaltung, die Pflegedienstleitung und den Gemeinderat umtreibt.« Nicht vergessen solle man auch, dass das Projekt sich ja weiterentwickle: »Wir sind im Bebauungsplanverfahren und das läuft.« Und das brauche allein schon Zeit, wie bei allen Bauprojekten in der Stadt.

Der Förderverein wollte eine Anzeige zum Thema im Amtsblatt schalten, das ist aus formalen Gründen nicht möglich. Darin wollte der Verein wissen: »Gelten die Beschlüsse des Gemeinderates vom 10. November 2020 noch? Steht die Stadt noch dazu, die Trägerschaft zu behalten und das neue Heim auf der Wiese in Nachbarschaft zum bisherigen Heim zu bauen? Wann wird die Öffentlichkeit über eine eventuell vorgesehene Änderung der Beschlusslage informiert? Wann kann mit einem Bauantrag, mit Baumaßnahmen gerechnet werden?« Winkler will Klarheit. Bürgermeister Schmidt versteht das, bittet aber um Verständnis angesichts der Komplexität des Projekts. (GEA)