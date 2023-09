Mit dem Spatenstich ist der offizielle Startschuss für den Bau von fünf Windrädern in Sonnenbühl gegeben. Damit ist ein weiterer Meilenstein zum Windpark-Bau am Hohfleck erreicht.

Startschuss mit Spatenstich. Jetzt geht die Errichtung des Windparks Hohfleck in Sonnenbühl richtig los. Erstes Bauprojekt: Die Zufahrtswege zu den Windrad-Standorten werden hergerichtet. Foto: Cordula Fischer Startschuss mit Spatenstich. Jetzt geht die Errichtung des Windparks Hohfleck in Sonnenbühl richtig los. Erstes Bauprojekt: Die Zufahrtswege zu den Windrad-Standorten werden hergerichtet. Foto: Cordula Fischer

