Bilder aus 13 Jahren hat Franziska Ebinger zusammengestellt. Die Sonnenbühler Künstlerin zeigt ihre Werke in einer Ausstellung im Kunsthaus Alte Schule in Undingen. Eröffnung der Schau unter dem Titel »KUNSTerleben - KUNSTbegegnen« ist am Himmelfahrtstag, 9. Mai.

Franziska Ebinger zeigt in ihrer Ausstellung Bilder aus 13 Jahren Schaffenstätigkeit. Foto: Cordula Fischer Franziska Ebinger zeigt in ihrer Ausstellung Bilder aus 13 Jahren Schaffenstätigkeit. Foto: Cordula Fischer

