Sonnenbühler Aktionstag: Das Wetter ein Genuss, der Weg auch

SONNENBÜHL. Morgens war’s noch grau, aber dann machte der goldene Oktober seinem Namen alle Ehre: Die Sonne schien und lockte Hunderte Besucher nach Erpfingen zum Aktionstag rund um den Genussweg, bei dem sich viel Interessantes über die regionalen Produkte und die geografischen Besonderheiten der Sonnenbühler Kuppenalb entdecken ließ. »Der Genusstag war sehr gut besucht«, freut sich die neue Sonnenbühler Tourismuschefin Ronja Friedrich.

Den Tag begannen schon einige Besucher um 9.30 Uhr an der Erpftalhalle mit einem Erntedank-Gottesdienst und einem Frühstück to-go vom Kirchenchor und Seniorentreff, beide aus Erpfingen, bevor sie sich auf den Rundkurs des sieben Kilometer langen Wanderwegs machten, auf dem sie an den Stationen von 16 Akteuren am Wegesrand in die Genusswelt rund um Sonnenbühl entführt wurden. In der Ortsmitte am Marktplatz war schon viel geboten. Die Bäckerei Haug servierte Kaffee, Kuchen, Zwiebelkuchen, Wein und Süßmost, das Restaurant Massimo Hand-Pizza, vom Romantikhotel Hirsch gab’s Hirsch-Burger und Rote-Bete-Suppe, der SV Erpfingen verpflegte die Besucher vom Grill und mit Getränken.

Sonnenbühler Köstlichkeiten

Der Tierschutzverein MuT war mit Tombola, Marmeladen, selbst gemachten Leckerlis für Hunde und Katzen und Alpakas vor Ort. Die Tourist-Information präsentierte Freizeitangebote rund um Sonnenbühl, es gab ein Glücksrad und Kostproben vom Bärenhöhlenwein. Und der Männergesangverein Erpfingen brachte Musikalisches mit.

Auch auf der Strecke waren an vielen Stationen besondere Erlebnisse organisiert worden. An der Station zu den Sonnenbühler Böden präsentierten sich unicus Handmade und Naturwerk Meisterfloristik, außerdem standen natürlich die Highlight-Produkte made in Sonnenbühl im Fokus: Alb-Safran, die Alblinse und die Schwabenlinse. Bei der Bienenglück-Station ging’s natürlich um die emsigen Nektarsammlerinnen. Am Roßbergkäpfele bot das Trendcafé Krone Rotkohl- und Kürbissuppe, Bratapfel-Aperol und vieles mehr an. Am Parkplatz an der Kreuzung der Ortsverbindungsstraße Willmandingen und Sommerbobbahn konnten sich die Besucher beim Jagdverband mit Wildprodukten versorgen, der Lernort Natur machte mit seinem Infomobil Natur erlebbar. Im Kurgarten Erpfingen wartete das Romantikhotel Hirsch mit Gulasch vom Albrind mit Bauernbrot, Erpfinger Linsensuppe mit Bauernbrot, Vanillewaffeln mit Zwetschgen und Eis auf hungrige Wanderer. Der MGV Erpfingen überraschte die Wandernden zudem nicht nur am Marktplatz, sondern auch entlang der Wegstrecke mit Gesangeinlagen.

Stationen bleiben bis 26. Oktober

Noch ist Zeit, den Genussweg zu erwandern, die Stationen bleiben bis zum 26. Oktober aufgebaut. Dort kann man auch an einem Quiz rund um den Aktionswanderweg teilnehmen. Wer das richtige Lösungswort einsendet, hat die Chance auf einen von 16 Gewinnen. Einsendeschluss ist am 2. November.

Gewinne sind etwa ein viergängiges Regionalmenü für zwei Personen im Romantikhotel Hirsch, zwei Nächte in einer Woodlodge für bis zu vier Personen auf dem Azur Campingplatz, zwei Hauptgerichte nach Wahl im Restaurant Sonnenmatte, Tickets zu einer Rauhnachtlesung auf dem Reuschelhof, Tankgutscheine, Eintrittskarten ins Traumland, Tickets für einen Busausflug auf den Esslinger beziehungsweise Ulmer Weihnachtsmarkt, Kuchen und Brot von der Bäckerei Haug und eine Flasche Bärenhöhlenwein.

Organisiert wird das Wander-Event vom Tourismusverein Sonnenbühl und der Gemeinde Sonnenbühl. Bis zum 26. Oktober gibt es noch einige Genuss-Aktionen rund um den Wanderweg auf Zeit, der Sonnenbühler Spezialitäten, Landschaft und mehr in den Fokus rückt. (GEA)

