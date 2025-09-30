Skimatten für Trochtelfingen: Wintersport auch ohne Schnee

Der SSC Trochtelfingen hat Fördergelder für Skimatten bekommen. Mit diesen sind künftig auch Skikurse ohne Schnee möglich. FOTO: HÄUSSLER

TROCHTELFINGEN. »Wintersport gehört zu unserer Kultur«, war Bürgermeisterin Katja Fischers klares Bekenntnis zum Wintersportangebot vor Ort und zu den umtriebigen Aktivitäten des Ski- und Snowboard-Clubs (SSC) Trochtelfingen am Skilift am Hennenstein, der weit über ein halbes Jahrhundert alt ist.

Damit dort künftig auch ohne Schnee wintersportliche Aktivitäten möglich sind, hat der SSC 180 Quadratmeter Skimatten angeschafft. Unterstützt wurde der Verein dabei mit Fördermittel von Leader Mittlere Alb.

Begleitet von begeistertem Gekreische von Kindern über Wintersport im September, überreichte am Samstag die Leader-Regionalmanager Hannes Bartholl dem SSC die Leader-Plakette für dieses Projekt unter dem Motto »Zukunft Skisport«. Die Fläche ist groß genug, dass die Kinder darauf die Grundlagen des Skifahrens – Pflug (Pizza) und Schuss (Pommes) – lernen können.

Bartholl und Pia Münch, stellvertretende Vorsitzende von Leader Mittlere Alb, gewährten einen kleinen Einblick in die wohl durchaus kontrovers geführte Diskussion in der Regionalkonferenz, ob die Anschaffung von Skimatten förderwürdig sei – oder eben auch nicht. Eine kleine Randnotiz auf die beabsichtigte erweiterte Nutzung auch durch andere regionale Wintersportvereine oder etwa beim Ferienprogramm habe letztlich den Ausschlag zugunsten der Bewilligung der Förderung gegeben.

Die Plakette bekomme in der neuen Skihütte einen Ehrenplatz, versicherte SSC-Vorstand Henry Werz. Mit ihr verbunden ist der Förderbetrag von 14.100 Euro, was 80 Prozent des Anschaffungspreises entspricht. Werz blickte zurück: traditionell fänden im Januar die Anfänger-Skikurse statt. Der Klimawandel erschwere schon seit Jahren die Arbeit des SSC, das sei auch für die Skilehrer frustrierend. Ein glücklicher Zufall, dass einer von ihnen, Lucas Hem, bei einer Fortbildung von den Skimatten erfuhr. Was dann folgte, kommentiert Pia Münch: »So lieben wir das: ein halbes Jahr vom Antrag bis zur Einweihung.« Oder wie Werz es formulierte: »Gehört – gefragt – gefördert.«

Dem klaren Bekenntnis zum regionalen Wintersport schloss sich auch der Sportkreisvorsitzende Manuel Hailfinger MdL an, angesichts klammer Landeskassen froh um die EU-getragenen Leader-Förderungen. (GEA)