Die Lernzeit für Mathe verlegen die Fünftklässler des Albgymnasiums einmal die Woche in die Reithalle des Sonnenhofs in Undingen.

So macht Mathe richtig Spaß: Fünftklässler des Albgymnasiums lösen Rechenaufgaben in der Reithalle von Gabi Lebküchner (links). Die Island-Pferde Annafried (auf dem Foto) und Bjartur sind dabei wichtige Co-Lehrer. FOTOS: FISCHER Foto: Cordula Fischer So macht Mathe richtig Spaß: Fünftklässler des Albgymnasiums lösen Rechenaufgaben in der Reithalle von Gabi Lebküchner (links). Die Island-Pferde Annafried (auf dem Foto) und Bjartur sind dabei wichtige Co-Lehrer. FOTOS: FISCHER Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.