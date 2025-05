Schnäppchen im Blick in Engstingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Das Wetter spielte am Samstag mit, ab und zu zeigte sich die Sonne, Wolken sorgten für eine angenehme Shopping-Temperatur und die angekündigten Regentropfen fielen erst am Abend. Zum sechsten Mal hatte der Verein Familienfreundliches Engstingen (Fafre), dem das Interesse und die Wahrnehmung des Ortes von Familien und Kindern am Herzen liegt, einen Hof- und Garagenflohmarkt initiiert. Die in Corona-Zeiten begonnene Idee wird seither fortgesetzt. Dieses Mal konnten zahlreiche Käufer an rund dreißig Stellen in Großengstingen Ausschau nach einem Schnäppchen halten.

Im Angebot war vieles. Vom Trödelkrimskrams über die unterschiedlichste Kleidung, Kinder-Erstausstattung, Bü-cher, Spielwaren, Sportartikel, Bilder, Geschirr, Dekoartikel oder sogar ein Motorrad konnten erstanden werden. Die Engstinger Szenenbildnerin Tanja Arlt hielt einen Teil der von ihr bei mehreren Filmprojekten, darunter auch aus den Dreharbeiten zum Engstinger Albkrimi, erstandenen Requisiten oder Filmequipment bereit.

Lasträder testen

Die Besucher konnten nicht nur im Flohmarkt stöbern. Die Organisatoren hatten auch die vereinseigenen Lastenräder Fritz, den Flegga-Flitzer sowie Klara, die Kohltalkutsch, mitgebracht, damit Interessierte das neueste Projekt »s’Böckle« des Fafre selbst testen konnten.

»Es sind unterschiedliche Räder für mannigfache Nutzer«, erklärte die zweite Vorsitzende Sina Freudigmann, dass die beiden erst im Oktober vergangenen Jahres in Betrieb genommenen Drahtesel über den Winter nicht so sehr promotet worden wären. Gleich nach Indienststellung sei die Resonanz groß, aber dann leider während der kalten Jahreszeit nur gering gewesen, fügte Thomas Heimlin hinzu. Über die positiven Rückmeldungen der bisherigen Nutzer würden sie sich sehr freuen, vor allem das große Lastenrad komme sehr gut an. »Gerade hier auf der Alb kann man das richtig gut einsetzen, und nicht nur zum Einkaufen, sondern für große Touren.« Im Moment steige die Nachfrage so langsam wieder, so Heimlin. »Wir haben schon einige Buchungen, aber es dürfen natürlich gerne mehr Anmeldungen kommen«.

Beim Deckenflohmarkt durften Grundschulkinder ihre Schätzchen auf dem Schlosshof anbieten, Kinder konnten an der Philmo, der fahrbaren Orchester-Erlebniswelt der Philharmonie Reutlingen, allerlei klassische Konzertinstrumente ausprobieren oder das Orchester virtuell erleben. Das Puppentheater Kauter & Sauter war mit dem Stück »Der gestiefelte Kater« zu Besuch und kam bestens an. Zur Stärkung konnten die Besucher im Schlosshof und in der Waldorfschule schmausen. (lpt)