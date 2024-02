»Schmotziger« in Burladingen-Melchingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURLADINGEN-MELCHINGEN. Ein straffes Programm hatten die Klein-Berliner Narren am Schmotzigen Donnerstag zu absolvieren. Bereits morgens um 9 Uhr wurde in Stetten u. H. – zusammen mit den Spältlesguggern aus Hörschwag und den Rauchkatzen aus Stetten – die Grundschule befreit. Anschließend machten die Narren im Kindergarten Station, bevor sie mit lautem Getöse das Rathaus stürmten.

Ortsvorsteher Horst Lamparth gab schweren Herzens den Rathausschlüssel ab und wünschte den Narren eine glückliche Hand beim Regieren. Peter Fidel und Lena lästerten mit launigen Worten über das Dorfgeschehen, und zu den Fasnetsliedern, am Akkordeon von Erwin Ott gespielt, schunkelten die Klein-Berliner Narren durch den Mittag.

Kinderprinzenpaar gewählt

Parallel dazu fand im kleinen Saal des Theaters Lindenhof eine Faschingsparty für Kinder statt. Die mittlere Prinzen-Garde hatte für die kleinen Narren Spiele vorbereitet und sorgte für Speis und Trank. Die Attraktion war dann die Wahl des Kinderprinzenpaars. Unter lautem Jubel wurden Klara Brandstetter und Lukas Schopp gekürt. Sie dürfen am Fasnetsdienstag beim Kinderumzug auf dem Motivwagen des großen Prinzenpaares mitfahren und halten beim Kinderball ihre Antrittsrede.

Abends schallte es »Horig Horig ischd dia Sau« durch Klein-Berlin beim traditionellen Fackelumzug. Vor der Festhalle hatten die Burghexen ein Feuer entzündet und erfreuten die Besucher mit spektakulären Pyramiden. Beim Maskenball buhlten sechs Gruppen um die Gunst des Publikums, für das schönste Kostüm ausgezeichnet zu werden. Dabei wurde in zwei Kategorien gewertet, für das schönste Kostüm und die beste Bühnenshow. In beiden Wettbewerben hatte die Gruppe »Nordische Kombination in Eis« die Nase vorn, auf den zweiten Platz im Showteil wählten die Narren die Wikinger mit dem unaussprechlichen Namen, dritter wurde der Klein-Berliner Wikinger Saunaclub. Beim Kostümwettbewerb belegten die »Skispringer« den zweiten, gefolgt vom Klein-Berliner »Wikinger Saunaclub«. Die Lumpenkapelle Salmendingen brachte die Stimmung in der Halle zum Kochen.

Zur Musik von DJ Freddy B tanzten die Narren bis in den frühen Morgen. (aba)