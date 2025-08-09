Schüler-Projekt in Münsingen auch »Suppen für die Zukunft« mit umgesetzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Nachhaltigkeit ist die gesunde Zukunft von morgen. Wer das begriffen hat, kann für sich und sein näheres und globales Umfeld viel bewirken. »Das ist ein Startpunkt und gleichzeitig ein Ergebnis.« Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Mike Münzing die kleine Feierstunde zur Einweihung des nachhaltigen Stadtrundgangs. Schüler, Lehrkräfte, Projektpartner und Vertreter der Stadt Münsingen trafen sich auf dem Matthias-Erzberger-Platz, von dem aus ab sofort der neue Rundgang startet.

Entstanden ist der drei Kilometer lange Weg im Rahmen des Seminarkurses »Umweltprofis von morgen« am Gymnasium Münsingen. Die Schülerinnen Elena Riedinger und Fiona Schwab entwickelten den Weg gemeinsam mit Hans-Peter Engelhart und Silke Maier von der Touristik Information. Der Rundgang informiert an sieben Stationen zu Themen wie Müllvermeidung oder erneuerbarer Energien. Über QR-Codes gelangen die Besucher auf die digitale Plattform »zeigmal.app«, wo sowohl ein ausführlicher Text informiert als auch einer in einfacher Sprache.

Gesunde Stadtverwaltung

Nicht nur der neu gestaltete Rundgang wurde an diesem Nachmittag gefeiert. Auch drei weitere Arbeiten des Seminarkurses wurden vorgestellt. Seit September 2024 hatten sich die Schüler intensiv, auch in ihrer Freizeit, mit Nachhaltigkeit beschäftigt – begleitet von den Lehrkräften Dorothea Hermann und Florian Lany. Mit dabei auch regionale Unternehmen und die Stadtverwaltung.

Bürgermeister Münzing hob hervor, dass während des Seminarkurses nicht für die Schublade gearbeitet wurde, sondern nachhaltig für die Zukunft der Region und darüber hinaus. Hierzulande würden Klimaveränderungen kurzfristig als angenehm empfunden, weil man abends länger draußen sitzen. Ein Blick in die Welt hingegen zeige, dass es gleichzeitig Menschen gebe, etwa auf einigen Inselatollen, denen das Wasser schon buchstäblich bis zum Hals stehe.

Lara Schrade und Jana Kirsammer haben sich mit der betrieblichen Gesundheitsförderung in der Stadtverwaltung Münsingen beschäftigt. Inspiriert von der Auszeichnung Münsingens als einzige »Gesunde Stadt« im Landkreis Reutlingen, entwickelten sie Maßnahmen, um das Wohlbefinden der Beschäftigten nachhaltig zu stärken.

Einen Blick in die Zukunft warfen Fabian Hartmann, Linus Lauck, Andreas Rerich und Colin Rolka mit ihrem Projekt zur »Bäckereifiliale der Zukunft«. Zusammen mit der Bäckerei BeckaBeck analysierten sie unter anderem Betriebsabläufe und Verpackungslösungen. Die Ergebnisse überreichten sie Helena Beck als detailliertes Handout. Für sie eine interessante Orientierungshilfe, wie sie betonte.

Suppen für die Zukunft

Olivia Mathis und Sarah Schmid zeigten mit ihrem Projekt »Suppen für die Zukunft«, dass Nachhaltigkeit nicht nur klug, sondern auch lecker sein kann. Sie wollen am Gymnasium Münsingen eine Suppenküche mit Produkten der Tress-Brüder etablieren, unterstützt von Eltern, die beim Erwärmen helfen sollen. Mike Münzing lobte die Idee und kündigte an, dass künftig auch städtische Kindergärten und Schulen in Münsingen mit Gerichten der Tress-Brüder beliefert werden.

Münzing erinnerte sich an das erste Treffen mit den Schülern vor zehn Monaten: "Damals war da noch Lampenfieber, heute präsentieren sich alle mit großem Selbstbewusstsein. Sein Lob galt auch Dorothea Hermann und Florian Lany sowie an die Schulleitung mit Katrin Lehbrink und Matthias Fuchs: "Alle hätten eine Eins verdient." Eine Nachhaltigkeitsurkunde haben sich die Schüler auf jeden Fall gesichert. Und wegen ihrer Projektarbeit können sie im Abitur auf eine mündliche Prüfung verzichten. Was bleibt, ist ein nachhaltiger Stadtrundgang für Münsingen und ein großer Schritt in Richtung gesunde Zukunft. (GEA)