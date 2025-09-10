Schönes aus kleinen Werkstätten in Melchingen

BURLADINGEN-MELCHINGEN. Das Kulturdorf Melchingen verwandelt sich am Wochenende erneut in eine Bühne besonderer Art: Es wird Treffpunkt für Kunst, Keramik und Kunsthandwerk. Der Markt ist am Samstag, 13., und Sonntag, 14. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.
Über 100 Ausstellende präsentieren hochwertige Unikate aus kleinen Werkstätten. Das Angebot reicht von Töpfer-ware und Geschirrkeramik über Glas, Porzellan und Textilem bis zu Holzarbeiten, Schmuck, Leder- und Metallkunst. Der Kunsthandwerker- und Töpfermarkt wird bereits zum 43. Mal ausgerichtet.
Wer über den Markt schlendert, sieht sofort: Was hier ausgestellt wird, ent-stammt professionellen Werkstätten, es ist weder Hobbykunst noch Handelsware. Gerade diese Strenge macht den Reiz aus. Es entsteht ein Panorama gestalterischer Vielfalt: Gefäßkeramik für den Tisch, experimentelle Tonarbeiten, die sich auflösen in Dynamik und Oberfläche, feinsinnige Glasuren, deren Farben auch die Spur des Feuers verraten.
Keramik und Kunsthandwerk in seiner Vielfalt bilden das Herz der Veranstaltung. Dazu gibt es Holz, gedrechselt, gesägt und geschnitzt oder kunstvoll zu Urholzmöbeln verarbeitet; Leder, zu Taschen, Schmuck oder Gürteln verarbeite; Textiles, geschneidert zu Kleidung oder Taschen; Metallarbeiten, kunstvoll und filigran; Schmuck aus Gold und Silber, mit Edelsteinen, aber auch aus anderen natürlichen Materialien. Jedes Jahr kommen neue Produzenten und überraschende kreative Richtungen hinzu. Neben traditionellen Formen und Techniken werden moderne Designs und innovative Ideen umgesetzt. An einigen Ständen können die Besucher den Handwerkern bei ihrer Arbeit zuschauen.
Die Stände ziehen sich durch die Mittelhofen- und Josef-Deuber-Straße, stehen entlang der Lindenallee, vor dem Rathaus und dem Theater Lindenhof. Für die Jüngsten gibt es Kindertöpfern mit Simona Stöwer, außerdem Kinderschminken mit Biggi. Singer-Songwriter Chris Simmance untermalt die Veranstaltung mit seinen Liedern. Dazu bieten die Melchinger Vereine Gutes aus Küche und Keller. (aba)
LINDENHOF ÖFFNET TÜREN
Zum Melchinger Kunsthandwerkermarkt am kommenden Wochenende öffnet das Theater Lindenhof wieder seine Türen und hat an beiden Tagen von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Im Studio versorgt der Förderverein die Besucher mit Kaffee und Kuchen, in der Theaterlounge kann die Ausstellung mit Theaterfotografien von Richard Becker besichtigt werden, jeweils um 14 Uhr und 16 Uhr gibt es Theaterführungen. Einblicke in die neue Spielzeit geben Intendant und Ensemble am Samstag um 17.30 Uhr in der Theaterscheune. Abends lädt das Theater um 19.30 Uhr zur Vorstellung von »Best of Spätzle!«. Am Sonntag gibt es von 12 bis 14 Uhr Live-Porträts von der Künstlerin Bettina Casabianca im Foyer, und von 14 bis 16 Uhr wird im Saal die Theaterperformance »Quizoola« gezeigt. (eg)