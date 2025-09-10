Schönes aus kleinen Werkstätten in Melchingen

Praktisches für den Haushalt, Stilvolles und Dekoratives können Interessierte am Wochenende wieder auf dem Kunsthandwerker- und Töpfermarkt in Melchingen finden. FOTO: BARTH

BURLADINGEN-MELCHINGEN. Das Kulturdorf Melchingen verwandelt sich am Wochenende erneut in eine Bühne besonderer Art: Es wird Treffpunkt für Kunst, Keramik und Kunsthandwerk. Der Markt ist am Samstag, 13., und Sonntag, 14. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Über 100 Ausstellende präsentieren hochwertige Unikate aus kleinen Werkstätten. Das Angebot reicht von Töpfer-ware und Geschirrkeramik über Glas, Porzellan und Textilem bis zu Holzarbeiten, Schmuck, Leder- und Metallkunst. Der Kunsthandwerker- und Töpfermarkt wird bereits zum 43. Mal ausgerichtet.

Wer über den Markt schlendert, sieht sofort: Was hier ausgestellt wird, ent-stammt professionellen Werkstätten, es ist weder Hobbykunst noch Handelsware. Gerade diese Strenge macht den Reiz aus. Es entsteht ein Panorama gestalterischer Vielfalt: Gefäßkeramik für den Tisch, experimentelle Tonarbeiten, die sich auflösen in Dynamik und Oberfläche, feinsinnige Glasuren, deren Farben auch die Spur des Feuers verraten.

Keramik und Kunsthandwerk in seiner Vielfalt bilden das Herz der Veranstaltung. Dazu gibt es Holz, gedrechselt, gesägt und geschnitzt oder kunstvoll zu Urholzmöbeln verarbeitet; Leder, zu Taschen, Schmuck oder Gürteln verarbeite; Textiles, geschneidert zu Kleidung oder Taschen; Metallarbeiten, kunstvoll und filigran; Schmuck aus Gold und Silber, mit Edelsteinen, aber auch aus anderen natürlichen Materialien. Jedes Jahr kommen neue Produzenten und überraschende kreative Richtungen hinzu. Neben traditionellen Formen und Techniken werden moderne Designs und innovative Ideen umgesetzt. An einigen Ständen können die Besucher den Handwerkern bei ihrer Arbeit zuschauen.

Die Stände ziehen sich durch die Mittelhofen- und Josef-Deuber-Straße, stehen entlang der Lindenallee, vor dem Rathaus und dem Theater Lindenhof. Für die Jüngsten gibt es Kindertöpfern mit Simona Stöwer, außerdem Kinderschminken mit Biggi. Singer-Songwriter Chris Simmance untermalt die Veranstaltung mit seinen Liedern. Dazu bieten die Melchinger Vereine Gutes aus Küche und Keller. (aba)

