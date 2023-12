Rückblick auf das 2023 Geleistete in Münsingen: Mehr als nur Pflichtaufgaben

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr dankte Bürgermeister Mike Münzing dem Gremium für sein ehrenamtliches Engagement. Es habe mit komplexen Aufgabenstellungen zu tun gehabt und mit seinen Entscheidungen die Weichen für die Zukunft der Stadt gestellt.

Sein Stellvertreter Dr. Eberhard Rapp blickte auf das Jahr zurück, sprach von »vielen Beratungen«, »wichtigen Entscheidungen« und »wegweisenden Vorhaben«, die sowohl für die Kernstadt wie auch für die Stadtteile auf den Weg gebracht worden sind. Beispiele wie die Erweiterung des Industriegebiets, der Ausbau von erneuerbaren Energien, die Nutzung von Abwärme, der weitere Breitbandausbau, der Hallenbad-Neubau, die Inbetriebnahme des Hospizes, die Ausweisung von Bauplätzen, die Weiterentwicklung des Völter-Areals in der Innenstadt, die Planung des Feuerwehrhauses in Gundelfingen, die Fertigstellung der Ortsdurchfahrt Hundersingen, die Sanierung der Ortsmitte Bichishausen und die Sanierung der jüdischen Gedenkstätten in Buttenhausen zeigten, dass weit mehr geleistet wurde, als nur die Erfüllung von Pflichtaufgaben.

Und auch davon habe es – unter anderem mit der Sanierung und dem Ausbau von Kindergärten, Leitungen und Straßen sowie mit der Unterbringung von Flüchtlingen – mehr als genug gegeben. »Allesamt Projekte und Pflichtaufgaben, die Münsingen als Stadt weiterbringen, aber auch die Lebensqualität für Bürger verbessern.« Münsingen gehe es gut, Entscheidungsprozesse würden demokratisch erfolgen, die Meinungsfreiheit werde als hohes Gut gesehen.

In seinem Ausblick sprach Rapp auch auf die im nächsten Jahr anstehenden Kommunalwahlen an. »Es war noch nie so schwer, geeignete Kandidaten zu finden.« Alle Fraktionen freuten sich über engagierte Bürger, die ihre Vaterlandsliebe nicht der AfD überlassen möchten. Auch für 2024 wünschte er dem Gemeinderat gerechte Entscheidungen, um für Münsingen das Beste zu erreichen. (in)