Rätsel um über 100 Jahre alte Bierflasche aus der Lauter

MÜNSINGEN. Jayden träumt davon, einmal ein römisches Wurfgeschoss zu finden. Aber auch sein aktueller Fund ist nicht ohne: eine mehr als 100 Jahre alte Bierflasche.

Wenn Jayden Lange von seinen Zukunftsplänen erzählt, funkeln seine Augen. Der neunjährige Drittklässler hat einen klaren Berufswunsch: Er will Flugzeugingenieur werden. Wer ihm zuhört, merkt schnell, dass dies möglicherweise nicht nur ein bloßer Kindertraum bleiben wird, sondern durchaus auch realistisch sein könnte. Jayden ist ein pfiffiges, aufgewecktes Kerlchen, das nicht nur ziemlich viel redet, sondern auch weiß, von was er spricht.

Erhabene Schrift und dicke Nähte weisen auf das Alter der Flasche hin. Foto: Sabine Zeller-Rauscher

Seit Weihnachten ist er zudem begeisterter Schatzsucher und Hobbyarchäologe. Unterm Tannenbaum lag ein Metalldetektor. Seither zieht es den Burschen regelmäßig auf Wiesen und Felder oder an die Ufer der Lauter. »Mein absoluter Traum wäre es, dass ich mit dem Metalldetektor mal ein römisches Wurfgeschoss finde«, berichtet er mit leuchtenden Augen. Und er ergänzt: »So unrealistisch ist das hier in der Gegend ja nicht.« Bislang blieb dieser Fund jedoch noch aus.

Herzensprojekt: Müll sammeln

Doch dafür hat Jayden kürzlich etwas mindestens genauso Spannendes entdeckt, wenn auch nicht mit seinem Detektor, sondern im Rahmen seines zweiten Herzensprojekts: dem Müllsammeln. »Man sollte einen Ort sauberer verlassen, als man ihn vorgefunden hat«, lautet sein Motto. Und das meint er, ebenso wie sein Papa Sascha Frey, auch ernst.

Bei einer seiner Aufräumaktionen wollte sich Jayden vor Kurzem in der Lauter abkühlen. Stieß dabei im Wasser auf eine alte Bierflasche. Zunächst schenkte er dem Glas keine große Bedeutung und stellte das Teil neben die anderen Glas- und Tellerscherben, die er aus dem Fluss bereits rausgefischt hatte. Als er den Fund dann mit seinem Papa genauer unter die Lupe nahm, war beiden schnell klar, dass es sich hierbei um ein echtes Stück Geschichte handelt. Die Flasche stammt von der Brauerei Siber & Speiser AG Reutlingen, die bereits 1920 ihre Tore schloss. Sicher ist also: Die Flasche ist über 100 Jahre alt.

Unsicher ist allerdings, wie lange und warum sie in der Lauter lag. Hat jemand die Flasche zum Kühlen in die Lauter gelegt oder gar mit Absicht hineingeworfen? War einst der Brief einer Flaschenpost drin? Vielleicht wird’s für immer ein Geheimnis bleiben. Jayden will jedoch nicht so schnell aufgeben und versuchen, mehr darüber zu erfahren. Deshalb wird er gemeinsam mit seinem Papa versuchen, das Denkmalamt mit ins Aufklärungsboot zu holen.

Besonders auffällig an der Flasche sind zum einen die erhabene Schrift und zum anderen die ziemlich dicken Nähte. Beides Zeitzeugen früherer Glastechnik. Zudem ist das Flaschenglas deutlich dicker als von heutigen Exemplare. Dumm nur, dass der Flaschenhals abgebrochen ist. »Vermutlich war’s eine Bügelflasche«, sind sich Jayden und sein Papa ziemlich sicher. Für Jayden ist klar: Die Flasche gehört ins Museum.

Ausgeprägter Forschergeist

Zuvor plant der kleine Entdecker jedoch noch eine andere Mission. Er will unbedingt den abgebrochenen Bügel der Flasche finden. Dafür kommt natürlich wieder sein Metalldetektor ins Spiel, mit dem er die Fundstelle noch einmal ganz genau abzusuchen will. »Zuvor muss ich allerdings noch klären, wem die Wiesen gehören, oder bei der Gemeinde nachfragen, ob ich mit meinem Detektor auf Suche gehen kann«, erklärt der umtriebige Bursche.

Wer mit Jayden spricht, der merkt schnell, dass der Neunjährige nicht nur über einen ausgeprägten Forschergeist verfügt, sondern auch ein großes Herz für Umwelt und Geschichte hat. Vielleicht wird er eines Tages wirklich Flugzeugingenieur oder vielleicht doch Archäologe. Wie auch immer: Nebenbei will er auf jeden Fall noch bei der Feuerwehr aktiv sein. Bevor es allerdings so weit ist, hofft Jayden zunächst, mehr über die Flasche, die Flaschenherstellung und die Brauerei Siber & Speiser AG zu erfahren. Einiges konnte Papa Sascha schon über die sozialen Medien in Erfahrung bringen. (GEA)

