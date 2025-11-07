Post sucht Lösung für geschlossene Filiale in Engstingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Bürgermeister Mario Storz oder vielmehr die Rathausmitarbeiter standen am Donnerstag überraschend vor einer verschlossenen Tür: Die Post- beziehungsweise DHL-Filiale schräg gegenüber vom Rathaus hatte geschlossen. Zum Postfach der Gemeinde gab es keinen Zugang mehr. Verständigt wurden weder die Gemeindeverwaltung noch die Unternehmen, die hier Postfächer unterhalten. Auch die Postkunden, die hier Sendungen abholen sollten oder welche aufgeben wollten, waren ratlos.

Die Deutsche Post/DHL hat nun reagiert und die Gemeinde und auf Anfrage den GEA informiert. So richtig erhellend sind die Schreiben an Bürgermeister und Presse allerdings nicht. »Zu unserem Bedauern mussten wir die Postfiliale in Engstingen spontan schließen. Die Gründe für die Schließung der Partnerfiliale hat die Deutsche Post nicht zu vertreten. Es wird auf jeden Fall weiter Postdienstleistungen in Engstingen geben. Die Vertriebsleitung arbeitet bereits an einer entsprechenden Lösung. Auch der Bürgermeister wurde zum aktuellen Stand informiert«, heißt es in der Antwort auf die Nachfrage des GEA. Auch im Schreiben an den Bürgermeister ist nicht mehr zu erfahren: »Sehr geehrter Herr Bürgermeister Storz, mit diesem Schreiben (vom 6. November) möchten wir Sie darüber informieren, dass wir die Filiale in der Lange Str. 4, 72829 Engstingen, aus wichtigem Grund leider kurzfristig mit Ablauf des 06.11.2025 schließen müssen.«

Keine Gründe genannt

Wie bereits berichtet, blieb die Filiale am Donnerstag überraschend geschlossen. Am Vormittag waren laut einer Postfach-Kundin noch zwei Männer in Post-Uniform in der Filiale beschäftigt, sie wurde aber bereits abgewiesen – recht knapp, wie sie beklagte, und ohne weitere Auskünfte. Im Fenster hängt jetzt ein schmuckloser Computerausdruck mit der schlichten Nachricht »Filiale schließt zum 06.11.2025.« Auf die nächsten Postfilialen in Lichtenstein (Bäckerei Schwarz, Mühlstraße 15) und Trochtelfingen (Lotto-Totto, Marktstraße 28) wird hingewiesen.

Wie geht es nun weiter? »Die Postfachsendungen werden fortan zugestellt. Ebenso zugestellt werden die benachrichtigten Pakete, die sich bei Schließung in der Postfiliale befanden«, heißt es in der Antwort der Pressestelle der DHL Group. Die Post wolle »in diesem Bereich« wieder eine neue Filiale einrichten, wurde der Gemeindeverwaltung mitgeteilt. Die Post habe die Suche nach einem neuen Partner bereits aufgenommen. Und bittet um Verständnis und Geduld. (wu)