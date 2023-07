Plätze für alle Kinder: Kein Personalmangel in St. Johanns Kindergärten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Alle Kinder in St. Johann, die einen Platz in der Kindertagesbetreuung suchen, bekommen aktuell auch einen. Das ist das Fazit des jährlichen Rechenschaftsberichts, den Judith Weber, Fachberaterin der örtlichen Kindertageseinrichtungen, jetzt dem Gemeinderat vorgestellt hat. »Da so gut wie alle Stellen besetzt sind, gibt es bei uns auch keine Einschränkung bei den Öffnungszeiten«, fügte sie hinzu. Aktuell kümmern sich in der Gemeinde 52 Frauen und vier Männer um das Wohl der Jungen und Mädchen bis zum sechsten Lebensjahr. Damit es auch so bleibt, schießt die Gemeindeverwaltung jedes Jahr viel Geld zu. Im vergangenen Jahr waren es immerhin knapp 1,6 Millionen Euro (der GEA berichtete).

Rund 260 Plätze stehen in Würtingen, Gächingen, Lonsingen, Upfingen, Ohnastetten und Bleichstetten zu Verfügung. Für das kommende Kindergartenjahr sind 248 Kinder angemeldet, sagte Weber. »Wir haben also noch Luft nach oben.« Für Kinder bis zum dritten Lebensjahr gibt es die Krippe im Kinderhaus Lonsingen mit vier Gruppen. Die beiden Waldkindergärten in Bleichstetten und in Ohnastetten, die montags bis freitags von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet haben, erfreuen sich großer Beliebtheit. Beide Einrichtungen seien im kommenden Kindergartenjahr wieder nahezu voll belegt. Weitere Angebote der Kindertagesbetreuung bieten der Tagesmütterverein Reutlingen und die Schule an, fügte Weber hinzu.

»Wir sind in der Region sehr gut aufgestellt«, stellte Bürgermeister Florian Bauer zufrieden fest. Das liege auch an dem guten Team, das der Gemeinde zur Verfügung stehe. Deshalb dankte er den zahlreichen Erzieherinnen, die die Gemeinderatsitzung auf den Besucherplätzen verfolgten. (lejo)