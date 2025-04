Pionierprojekt: Agri-PV-Anlage in Ohnastetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-OHNASTETTEN. Mit ihrem Projekt schlagen Peter und Simon Schnitzler zwei Fliegen mit einer Klappe: Vater und Sohn, die gemeinsam einen landwirtschaftlichen Betrieb führen, planen eine Agri-PV-Anlage. Entstehen soll sie auf einer Fläche von rund 1,3 Hektar, die bislang schon als Auslauf für die rund 4.500 Legehühner genutzt wird. Am Ohnastetter Ortsrand hat die Familie vor gut drei Jahren einen modernen Stall gebaut, die Agri-PV-Anlage ist die ebenso logische wie praktische Fortsetzung. Denn sie erzeugt nicht nur Strom, sondern bringt auch für die Tierhaltung Vorteile.

Die aufgeständerten Solarmodule überdachen den Auslaufbereich gewissermaßen. Sie sind beweglich und richten sich nach der Sonne aus: »Wir wollen den Strom dann erzeugen, wenn er auch gebraucht wird, also morgens und abends«, erklärt Peter Schnitzer. Stehen die Elemente mittig, ist darunter etwa 2,50 Meter Platz, sind sie gekippt, reduziert sich diese Höhe auf etwa einen Meter. Die Hühner stört das nicht, ganz im Gegenteil, versichern Vater und Sohn. Die Vögel mögen Schatten. Sie können nicht schwitzen und kommen daher mit hohen Temperaturen im Sommer schlechter klar als mit Winterkälte. Auch mit blendend hellem Licht haben sie ihre Schwierigkeiten, das Hühnerauge nimmt Licht anders wahr als das Menschenauge. Unter Haltern gilt für Ställe deshalb die Faustregel: »Wenn man gerade noch so Zeitung lesen kann, ist es perfekt für die Hühner.«

Schatten und Schutz vor Raubvögeln

Außerdem gibt ihnen das »Dach« Sicherheit, erklärt Peter Schnitzler. Hühner wissen, dass Gefahr von oben droht - in Gestalt des Bussards. Deshalb picken sie, wenn sie ihren Auslauf nutzen, selten irgendwo mitten in der Fläche, sondern außen am Rand, entlang des Zauns, wo der Raubvogel nicht angreifen und landen kann. Unter den Solarmodulen, erklären Schnitzlers, fühlen sich die Hühner viel sicherer und werden sich deshalb automatisch auf der gesamten Fläche verteilen. Das kommt auch der Wiese zugute, die dann viel gleichmäßiger beweidet und gedüngt wird. Raubvogel-Angriffe sind für hühnerhaltende Betriebe ein echtes Problem, auf der Suche nach einer Lösung sind Schnitzlers schon seit einiger Zeit. Eine Alternative zur PV-Anlage wäre die Pflanzung von Pappeln. Warum es ausgerechnet diese Baumart sein muss, erklärt Peter Schnitzler: »Auf Pappeln kann kein großer Vogel landen.«

Das Genehmigungsverfahren für die Anlage ist inzwischen auf der Zielgeraden, der Gemeinderat, der auch schon vor Ort war, hat das Baugesuch einstimmig abgesegnet. Jetzt ist das Landratsamt dran, das sich aber, wie Peter und Simon Schnitzler berichten, bisher als ausgesprochen offen und kooperativ gezeigt habe. Der rote Punkt ist insofern nur noch reine Formsache. Gebaut werden soll die Anlage Mitte dieses Jahres. Zur Investition möchten Vater und Sohn nichts sagen, nur so viel: »Eine Anlage dieser Größe wäre nicht wirtschaftlich, wenn wir nicht schon die nötige Infrastruktur wie beispielsweise den Trafo von unserer Biogasanlage hier hätten.«

Mit Technik kennen sich die beiden aus. Beide sind gelernte Landmaschinenmechaniker - Simon hat noch ein Landwirtschaftsstudium draufgesattelt - und »Elektro-Fans«, wie sie sagen. Möglichst viel Eigenstrom zu erzeugen und auch möglichst viel davon selbst im Betrieb zu verbrauchen, ist ihr Ziel - im Idealfall bis hin zur Energieautarkie.

Nudeln mit Getreide aus eigenem Anbau

Peter Schnitzler, der den Hof in Ohnastetten lange Jahre im Nebenerwerb betrieb, ist eher zufällig zur Energiewirtschaft gekommen. »Vor 25 Jahren habe ich einen Schweinestall geplant, geworden ist es dann eine Biogasanlage«, blickt er zurück. 2006 ging die Anlage ans Netz. Seit Sohn Simon sich entschieden hat, in den Betrieb einzusteigen, hat sich viel verändert. Schon zu Schulzeiten hat sich Simon Schnitzler Gänse gekauft, schnell kamen Hühner dazu. »Mein Opa hat die Hände überm Kopf zusammengeschlagen und gefragt, was wir jeden Tag mit 30 Eiern machen sollen.«

Inzwischen sind es 4.500 - und die Frage, was daraus werden soll, stellt sich überhaupt gar nicht. Die Eier werden an Gastronomen und Einzelhändler geliefert, Privatleute können sich im SB-Hofladen versorgen. Dort gibt's auch Fleisch aus eigener Schlachtung. Schnitzlers ziehen selbst Masthähnchen auf. Auch die Legehennen, die nach rund eineinhalb Jahren durch neue ersetzt werden, werden weiter verarbeitet: 20 bis 30 Prozent von ihnen werden Suppenhühner, aus den übrigen macht ein Metzger Wurst. Zeiten, in denen Eier weniger gefragt sind - im Sommer zum Beispiel, wenn viele verreist sind - produziert die Familie Nudeln. Auch hier spielen Zutaten vom eigenen Hof die Hauptrolle: Angebaut werden Emmer und Dinkel, die nicht nur in die Nudeln kommen, sondern auch in Form von Mehl verkauft werden.

Auch das Futter für die Hühner ist selbst gemacht. Geschrotet und gemischt werden Mais, Soja, Weizen, Kalk, Mineralstoffe und Öl, »was wir selbst anbauen können, bauen wir auch selbst an«, sagt Peter Schnitzler. Bisher gilt das für etwa 30 bis 40 Prozent der Futtermischung. Vor allem Soja ist schwierig, auf der Alb wächst er nicht besonders gut - er muss zugekauft werden. Dabei versuchen es Schnitzlers durchaus gerne und regelmäßig mit exotischeren Kulturen. Auf ihren Feldern gedeiht, eher Alb-untypisch, Knoblauch. Eher durchwachsen ist der Erfolg bei den Kichererbsen, die Simon Schnitzler vor vier Jahren erstmals angebaut hat. Sie haben mit dem Wetter auf der Alb zu kämpfen. (GEA)