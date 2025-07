Pferdige Erlebnisse in Marbach und Offenhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. Im ältesten Staatsgestüt Deutschlands erleben Besucher die Vielfalt der Pferderassen, unter anderem die besonderen Weil-Marbacher Vollblutaraber und Altwürttemberger Pferde, die es in keinem anderen staatlichen Gestüt zu sehen gibt. In den baden-württembergischen Sommerferien können die Besucher zwischen täglichen Gestütsführungen ohne Anmeldung sowie Kinderführungen und Planwagenfahrten, jeweils mit Anmeldung, wählen. Geöffnet ist auch das Gestütsmuseum in Offenhausen.

Vom 31. Juli bis 14. September finden täglich jeweils um 13.30 und 15 Uhr einstündige Gestütsführungen ohne Anmeldung statt. Der Rundgang führt vorbei an zahlreichen historischen Gebäuden und den Pferden des Gestüts. Die Besucher tauchen dabei ein in eine Welt voller Geschichte und Geschichten rund ums Pferd. Interessierte melden sich im Gestüts-Shop Marbach, um an der Führung teilzunehmen. Tickets kosten 7 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder, Mitglieder des Kinderclubs »Julmonds Marbach« bekommen eine Ermäßigung von 0,50 Euro. Mit der AlbCard ist diese Gestütsführung kostenlos. Gruppen ab 10 Personen sollten vorab telefonisch Kontakt aufnehmen.

Führungen für Kinder

Was braucht man, um ein Pferd richtig zu putzen? Wie pflegt man Hufe – und warum überhaupt? Wie groß sind die Fohlen im Haupt- und Landgestüt Marbach schon geworden? Dies und vieles mehr erfahren kleine und große Besucher bei den Kinderführungen am 14. und 26. August sowie am 3. September, jeweils um 10.30 Uhr. Anmeldungen sind per E-Mail oder telefonisch an das Marbacher Tourismusteam zu richten. Tickets kosten 7 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder. Eine Ermäßigung von 0,50 Euro erhalten Mitglieder des Kinderclubs »Julmond Marbach«. Treffpunkt is am Stutenbrunnen im Innenhof des Gestüts.

Mit dem Planwagen unterwegs

Die Landesfahrschule Marbach bietet am Dienstag, 12. August, und am Samstag, 5. September, jeweils um 13.30 Uhr eine einstündige Rundfahrt mit dem Planwagen durch das malerische Umland des Gestüts. Es können einzelne Sitzplätze per E-Mail oder telefonisch reserviert werden. Der Preis pro Sitzplatz beträgt 22,50 Euro für Erwachsene und 17,50 Euro für Kinder. Treffpunkt ist am Stutenbrunnen im Innenhof des Gestüts

Mitten im Gestütshof in Offenhausen steht die gotische Kirche des ehemaligen Dominikanerinnenklosters Maria Gnadenzell. Im Jahr 1987 wurde in diesem historischen Gebäude ein Gestütsmuseum eingerichtet. Neben der Darstellung des Klosterlebens wird vor allem die mehr als 500-jährige Geschichte des Haupt-und Landgestüt Marbach dokumentiert. Auf einem Reitsimulator können die Besucher zudem erste Reitversuche starten oder an einer interaktiven Wand vieles entdecken. Der originalgetreue Kräutergarten und die Lauterquelle auf dem Gestütshof laden zudem zum Verweilen ein.

Das Museum ist in den Ferien geöffnet dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags von 13 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten sind Gruppen nach Voranmeldung willkommen. Die Eintrittspreise betragen ohne Führung 3 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder, eine Familienkarte für zwei Erwachsene mit bis zu drei eigenen Kindern kostet 6 Euro. Für Führungen zahlen Erwachsene inklusive Eintrittspreis 6 Euro, Kinder 3 Euro. Die Gruppenpauschale für bis zu zehn Personen kostet 60 Euro. (eg)

info@hul.bwl.de

07385 9695-037

www.gestuet-marbach.de