Pfarrer Philemon Greiner managt Kohlstetter Kirchengemeinde

ENGSTINGEN-KOHLSTETTEN. Kohlstetten hat nach rund 500 Jahren - seit der Reformation - keinen eigenen Pfarrer mehr. Martin Breitling ist seit Mai Gefängnisseelsorger in Ulm, damit endet eine lange Geschichte. Denn einen direkten Nachfolger als Kohlstetter Pfarrer wird es nicht geben. Die selbstbewusste und eigenständige Gemeinde wird künftig Philemon Greiner betreuen, der ist allerdings für alle drei Engstinger Teilorte zuständig, mit Amtssitz in Engstingen. Eingesetzt wird er mit einem Festgottesdienst am kommenden Sonntag, 28. September.

Predigen in Kohlstetten

Gepredigt hat Greiner schon rund zwanzigmal in Kohlstetten. Für Groß- und Kleinengstingen ist er bereits seit dem vergangenen Jahr verantwortlich, jetzt kommt Kohlstetten dazu. Mit rund 500 Gemeindegliedern keine kleine Aufgabe, insgesamt ist Greiner jetzt für 1.900 Menschen Ansprechpartner - die Kirche führt Stellen zusammen, nicht nur in Engstingen. »Das Pfarramt im Dorf stirbt aus«, bedauert Greiner. Denn wenn der eigene Pfarrer fehlt, fehle mehr als ein Ansprechpartner, es fehle auch eine Identifikation mit der »Kirche im Dorf« die über die Person des Seelsorgers hinausgeht. Das sei schmerzhaft, weiß Greiner, aber auch eine Chance: »Wir müssen Kirche größer denken.« Auch wenn es für Greiner selbst »keine einfache Rolle ist«.

Einen Gottesdienst wird es künftig in Kohlstetten nur noch am zweiten und vierten Sonntag im Monat geben, plus die an den großen Feiertagen. Greiner kann dabei auf ein Team zurückgreifen: Ehemalige Pfarrer, dazu ehrenamtliche Prädikanten erweitern den Kreis und halten den Gottesdienst lebendig und abwechslungsreich. Predigten, die von Menschen aus dem Alltagsleben gehalten werden, sind eine Bereicherung, sagt Greiner, »der Kreis wird erweitert«. Und die Kirche bleibt so doch im Dorf: »Das Lokale ist mir wichtig.«

Freitagnachmittags wird der neue Pfarrer im schmucklosen Büro im Kohlstetter Pfarrhaus vor Ort sein, sonst ist er »auf Anruf« schnell erreichbar. Denn auch wenn der Pfarrer nicht mehr am Ort wohnt: »Wichtig ist das Gefühl bei den Gemeindegliedern, dass sie den Kontakt jederzeit haben können.« Allerdings: »Auf der Alb gibt es eine sehr örtliche Mentalität«, weiß er. Für seine Gemeindeglieder sei es nicht immer einfach, Änderungen gern anzunehmen, für Kohlstetten, einst Sitz des Pfarrers, der auch in Kleinengstingen predigte, sowieso nicht. Mit Blick auf die Historie sagt Greiner: »Früher fuhr der Pfarrer mit der Kutsche von Kohlstetten nach Kleinengstingen, heute kommt der mit dem Drahtesel nach Kohlstetten.« Schon ein Kulturschock.

Zusammenarbeit im Bezirk

Greiner will also weiter im Dorf präsent sein, durch die Reform bieten sich aber auch weitere Möglichkeiten, auch für die Kohlstetter. So werden in Engstingen zurzeit 18 Konfirmanden unterrichtet, soviel kann eine Teilgemeinde allein nicht aufbieten. Auch wenn Kohlstetten in diesem Jahr allein schon sechs Konfis beisteuert, »da war ich selbst überrascht«. Die Kinder oder angehenden Erwachsenen kennen sich schon aus der Schule, die Teilortidentität ist für sie nicht mehr so wichtig. Auf die regionalen Besonderheiten wird trotzdem eingegangen, etwa bei Radtouren durch die Teilgemeinden, bei denen das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und gleichzeitig die ganze Kirchengemeinde kennengelernt werden kann - die ganz eigene Kohlstetter Marienkirche hat da einiges zu bieten. Außerdem haben sich im Distrikt die Pfarrer der Gemeinden Engstingen-Kohlstetten, Bernloch-Meidelstetten, Holzelfingen-Ohnastetten und Gomadingen beim Konfirmationsunterricht zusammengetan. 50 bis 60 Konfirmanden treffen sich an gemeinsamen Tagen. »Das hat Zukunft«, glaubt Greiner, die Jugendlichen schauten über den eigenen Kirchturm hinaus. »Mit der Jugend klappt das gut«, hat Greiner erfahren.

Gottesdienst Pfarrer Philemon Greiner wird am Sonntag, 28. September, um 9.30 Uhr im Rahmen eines Gottesdienstes in der Marienkirche eingesetzt. Der Gottesdienst wird von Dekan Michael Karwounopoulos mitgestaltet. Den Ständerling im Anschluss begleiten die Köhlermusikanten. (GEA)

Der Pfarrer ist nicht mehr alleiniger Mittelpunkt der Gemeinde, er wird vom Team entlastet. Er bekommt aber eine breiteres Aufgabenspektrum. Greiner unterrichtet selbst Religion, das ist nicht neu, die Kirche ist jetzt aber auch in die Ganztagsbetreuung an den Schulen eingebunden. Es gibt einen Jugendreferenten in Engstingen, in der Verwaltung werden alle Pfarrer von ihren AGLs (Assistenten der Gemeindeleitung) unterstützt. Greiner verantwortet die zwei Pfarrämter in Kleinengstingen und Kohlstetten mit zwei Kirchengemeinderäten - der Pfarrer wird ein Stück weit zum Manager. Und bleibt doch Seelsorger. (GEA)