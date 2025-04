Osterweg durch Holzelfingen öffnet am Samstag

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOLZELFINGEN. Die Passions- und Ostergeschichte Jesu ganz neu entdecken: Diese Möglichkeit bietet die evangelische Kirchengemeinde Holzelfingen-Ohnastetten mit dem Passions- und Osterweg durch Holzelfingen. Von Samstag, 12., bis Sonntag, 27. April, können Besucher die Ereignisse um das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu auf einem rund zwei Kilometer langen Weg mit allen Sinnen erfahren.

An 13 Stationen im Ort erwarten die Besucher Impulse, Mitmach-Aktionen, Texte zum Nachdenken und QR-Codes mit weiterführenden Inhalten. Kinder und Erwachsene können an den Stationen Stempel sammeln – und als Highlight wartet eine große Murmelbahn. Ein Stempelheft liegt am Start aus. Der Weg sei für alle Generationen geeignet, eine barrierearme Abkürzung ist ausgeschildert.

Die Strecke kann selbstständig begangen werden, Dauer etwa 1,5 Stunden. Wer den Weg lieber gemeinsam gehen möchte, kann sich einer der täglichen Führungen anschließen – ohne Anmeldung und in Begleitung von Eseln. Die Führungen starten jeweils um 14 und 17 Uhr an Station 01 (Gemeindehaus Holzelfingen). Am Donnerstag, 24. April, wird zudem eine stimmungsvolle Abendführung mit Fackeln um 20 Uhr angeboten. Die Teilnahme an allen Angeboten ist kostenlos, Spenden sind willkommen.

Veranstaltungen rund um Ostern

Eröffnet wird der Passions- und Osterweg am Samstag, 12. April, um 16 Uhr mit einem gemeinsamen Start an Station 07. Weitere Höhepunkte sind ein offenes Passah-Mahl am Gründonnerstag (17. April), Osternachts- und Festgottesdienste sowie ein Abschluss-Spaziergang mit Andacht am Sonntag, 27. April.

An Station 01 gibt es täglich von 11 bis 17 Uhr (außer Karfreitag) ein kulinarisches Angebot mit schwäbischen Burgern, Kaffee und Eis. An ausgewählten Tagen wird zudem ein Mittagstisch angeboten. Die St.-Blasius-Kirche ist während des gesamten Zeitraums tagsüber geöffnet und lädt zur Einkehr ein. Ein Büchertisch vor Ort bietet vertiefende Impulse. »Realisieren lässt sich der Passions- und Osterweg nur durch viele Sach- und Geldspenden – und durch das große ehrenamtliche Engagement und den Ideenreichtum vieler Menschen aus unserer Gemeinde. Und durch die sehr gute Kooperation mit anderen Christen vor Ort«, resümiert Pfarrer Sebastian Schmauder. (eg)

www.kirche-holzelfingen- ohnastetten.de