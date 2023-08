Ortsdurchfahrt von Würtingen wird saniert: Ein Jahr lang Verkehrsbehinderungen

Eine Baustellenlampe an einer Straßenbaustelle.

ST. JOHANN-WÜRTINGEN. Die Landesstraße 380 in Würtingen wird ab der Bushaltestelle Ried, entlang der Ortsdurchfahrt und weiter bis zur Kreuzung Richtung Lonsingen, Abzweigung Ohnastetten, saniert. Zudem werden Kanal und Wasserleitung auf einer Länge von etwa 350 Metern ausgetauscht. Die Bauarbeiten starten am Freitag, 11. August, und dauern bis Herbst 2024. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Die Bauarbeiten gliedern sich in vier Abschnitte. Los geht es am Freitag, 11. August, bis Freitag, 8. September, mit Belagsarbeiten im Bereich Gewerbegebiet Ried bis zur Bäckerei Tiefenbach. Es schließt sich an der zweite Bauabschnitt von der Kreuzung Bergstraße/Münsinger Straße bis zur Kreuzung L 380 Richtung Lonsingen, Abzweigung Ohnastetten.

Von Oktober bis Dezember werden Wasser- und Abwasserkanäle in der Bergstraße ab Höhe Schillerstraße bis Kurze Straße ausgetauscht. Nach der Winterpause folgen in einem vierten Bauabschnitt von März bis Oktober 2024 die Wasser- und Abwasserkanäle in der Lammstraße ab Kurze Straße bis Silcherweg.

Großräumige Umleitung

Die Umleitung ist ausgeschildert und verläuft vom 11. August an von Eningen entweder über Metzingen oder über Pfullingen nach Würtingen. Der Verkehr von Würtingen wird entgegengesetzt umgeleitet. Über die witterungsbedingte Winterpause soll die Ortsdurchfahrt für den Verkehr freigegeben werden.

Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung können online auch im Baustelleninformationssystem des Landes Baden-Württemberg abgerufen werden. (eg)

www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen