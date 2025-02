Im Wohnzimmer des Pastors ist einiges geboten. Einblick in die Irrungen und Wirrungen gibt die Theatergruppe »Sportskomede« am 8. und 9. März in der Brühlhalle in Genkingen

Nicht nur die Sportskomede hat bei ihrem Lustspiel »Oh mein Gott, Herr Pastor« viel zu lachen. Foto: Gabriele Bimek

