Neue Werbekampagne: Trigema-Affe kehrt als »Slow-Fashion-Influencer« zurück

Aus der deutschen TV-Werbung ist er kaum wegzudenken - der Schimpanse von Trigema.

BURLADINGEN. Ein Jahr nach seinem Jobwechsel zum KI-Fashion-Influencer kehrt Trigema-Affe Charly mit einer neuen Botschaft zurück auf die Bildschirme. In der aktuellen Kampagne zeigt Charly Haltung und spricht Klartext, wenn es um Nachhaltigkeit, Qualität und Verantwortung geht, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens aus Burladingen. Mit dem Launch des neuen TV-Spots wird seine neue Kommunikationsstrategie fortgesetzt, die im Herbst 2024 mit dem »Abschied«-Spot, angekündigt von Nachrichtensprecher Jan Hofer, ihren Anfang nahm. Nun zeigt sich Charly angekommen in seiner neuen Rolle als Slow-Fashion-Influencer mit klarer Mission.

Modernste Technologie und KI

Wolfgang Grupp Junior, Geschäftsführender Gesellschafter, sagt: »Charly steht für eine neue Generation von Markenbotschaftern, digital, reflektiert und mit Haltung. Er macht deutlich, dass Technologie und Wertebewusstsein kein Widerspruch sind. Mit der neuen Kampagne setzen wir auf modernste Technologien wie KI und bleiben dabei unseren Grundwerten treu; Qualität, Werte und Nachhaltigkeit.« Entwickelt wurde der TV-Spot in Zusammenarbeit mit der renommierten Kreativagentur thjnk und der Produktionsfirma Saltwater. Das Ergebnis: eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne, die Hightech mit Haltung verbindet.

Bonita Grupp, Geschäftsführende Gesellschafterin, ergänzt: »Charly verkörpert, wofür wir bei Trigema stehen: für nachhaltige, faire und zeitlose Mode, produziert in Baden-Württemberg. Mit ihm zeigen wir, dass unsere Werte nicht nur Bestand haben, sondern auch digital erlebbar werden.« Trigema-KI-Fashion Influencer Charly sagt: »Es geht um Haltung, um klare Worte – und darum, auch mal Nein zu sagen. Denn manchmal ist das Beste, was man sagen kann: Dann nicht.« Sein Auftritt feierte Premiere am Mittwoch um 19.59 Uhr in der ARD, direkt vor der Tagesschau.

Die Kampagne wird im Fernsehen ausgestrahlt. Parallel dazu begleitet Charly den Launch auf den Social-Media-Kanälen mit exklusiven Behind-the-Scenes-Clips und Fashion-Statements aus der digitalen Welt. (pm)