Neue Skulptur auf dem Kunst- und Sinnespfad in Eningen

ENINGEN. Nun soll er fest installiert werden, der kleine »König im Handstand«, der vor zwei Jahren kurzzeitig auf dem Eninger E-Punkt ausgestellt war und Passanten ein Schmunzeln ins Gesicht zauberte. Ein kleiner, etwas korpulenter, einfach gekleideter Mann balanciert kopfüber auf einer Hand und trägt eine Krone auf dem Kopf. Die Übergabefeier findet am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr auf dem Spitalplatz und in der Gemeinde-bücherei statt.

Schöpfer dieser beeindruckenden Arbeit ist der Schwäbisch Gmündner Künstler Andreas Futter, der es versteht, auf karikaturistische Weise den Betrachter zu bestimmten Themen in den Diskurs zu locken. Was zunächst sehr zugänglich und einfach erscheint, ist auf den zweiten Blick überraschend tiefgründig. Kinder und Erwachsene sind gleichermaßen begeistert. Doch was will der kleine, lustige Balancierkünstler sagen?

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Eric Sindek wird Jutta Fischer, Kunsthistorikerin MA, in das Werk einführen, so manche Frage stellen und beantworten. Im Anschluss geht es zum Austausch und einem kleinen Imbiss in die Gemeindebücherei um die Ecke. Dort werden weitere Arbeiten von Andreas Futter präsentiert und der Künstler selbst kann befragt werden. Initiator ist der Förderverein Eninger Kunstwege, welcher mit dieser Arbeit den Kunst- und Sinnespfad durch den Eninger Ortskern erweitert. Bei starkem Regen oder Schneefall wird die Veranstaltung komplett in die Gemeindebücherei verlegt. Nähere Informationen gibt es über die Homepage des Fördervereins. (eg)

