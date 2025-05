Neue Fotovoltaik kommt aufs Hallenbad von Goamdingen

Die EENA projektiert, finanziert und betreibt seit 2012 Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien

Die 2012 gegründete Genossenschaft Erneuerbare Energien Neckar-Alb (EENA) mit Sitz in Reutlingen projektiert, finanziert und betreibt Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb. Sie unterstützt »Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien, zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Klimaschutz«. Schwerpunkt ist der Bau und der Betrieb von Photovoltaikanlagen sowie die Beteiligung an Windparks. Laut EENA gibt es aktuell knapp 2.200 Mitglieder (Privatpersonen, Firmen und öffentliche Körperschaften aus der Region) mit rund vier Millionen Euro Einlagen. EENA-Anlagen werden zum Beispiel in Trochtelfingen, in Münsingen, in Reutlingen, in Sonnenbühl und in Engstingen betrieben. Die Zeichnung dividendenberechtigter Anteile liegt bei mindestens 100 Euro. Die Rendite liegt laut EENA zwischen zweieinhalb und drei Prozent. (lejo)