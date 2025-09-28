Neue Führungsriege für die Retter aus Engstingen und Hohenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit, Universalität - diesen Grundsätzen des Deutschen Roten Kreuzes wolle der DRK Ortsverein Engstingen-Hohenstein immer gerecht werden, konstatierte Ortsvereins-Vorsitzender Erich Fulde bei der Hauptversammlung. Durch die stetige Präsenz bei vielen Veranstaltungen in den Gemeinden oder diversen Einsätzen würde der Ortsverein wahrgenommen.

Mit mehreren Fahrzeugen und Garagen, dem Domizil im Kleinengstinger Backhaus sowie einer Fahrzeuggarage im Gesundheitszentrum in Bernloch sei der Verein gut aufgestellt. »Die Finanzierung ist allerdings immer eine Herausforderung«, betonte Fulde. Kosten für die Fahrzeuge, für Material und Ausbildung müssten selbst bestritten werden, wobei Einnahmen hauptsächlich über Blutspendetermine und Sanitätsdienste bei Veranstaltungen generiert werden könnten. Altkleidersammlungen wären inzwischen so gut wie weggefallen. »Dass dies nicht immer leicht für uns ist, haben unsere Gemeinden erkannt und unterstützen uns bei wichtigen Anschaffungen«, bedankte sich der Vorsitzende und sprach auch allen Helfern seinen Dank aus.

28 aktive Helferinnen und Helfer

46 Helfer, darunter 28 Aktive, haben 2024 insgesamt 1.830 Stunden geleistet, bilanzierte der stellvertretende Bereitschaftsleiter Hendrik Detzel, der außerdem als Notarzt der Ortsgruppe fungiert. »Das sind pro Kopf etwa 60 Stunden Freizeit im Jahr, die freiwillig geopfert werden.« Die Gesamtsumme setze sich aus mehr als 724 Stunden für 23 Sanitätsdienste, fast 700 Stunden für Dienstabende, 180 Stunden für drei Blutspendetermine und fast 200 Stunden für Ausbildung oder medizinische Qualifikationen wie Rettungshelfer, Rettungs- und Notfallsanitäter, Gruppenführer oder Ausbilder zusammen. Vier neue Helfer konnten im letzten Jahr aufgenommen werden.

Geehrte vom DRK Ortsverein Engstingen-Hohenstein (von links): Hendrik Detzel, Ortsvereins-Vorsitzender Erich Fulde, Kreisbereitschaftsleiter Michael Gulde, Selina Pangert, Luca Baisch sowie Ilse und Georg Eisele, ganz rechts DRK-Kreisverbands-Präsident Siegfried Mahler. Foto: Leippert Geehrte vom DRK Ortsverein Engstingen-Hohenstein (von links): Hendrik Detzel, Ortsvereins-Vorsitzender Erich Fulde, Kreisbereitschaftsleiter Michael Gulde, Selina Pangert, Luca Baisch sowie Ilse und Georg Eisele, ganz rechts DRK-Kreisverbands-Präsident Siegfried Mahler. Foto: Leippert

Weil 2024 ein »relativ ruhiges Jahr war« gab es mit einem Brand in Oberstetten nur einen Bereitschaftsalarm, dagegen allerdings 212 Helfer-vor-Ort-Alarme zu bewältigen. Jede Woche habe der Nachwuchs der Ortsgruppe, bestehend aus derzeit 30 Kindern und Jugendlichen, einstündige Gruppenstunden absolviert, berichtete Jugendleiter Janis Tröster, der gemeinsam mit Hannah Schwarz und Nina Rothe für die Ausbildung zuständig ist. Ein kleiner Film erzählte zudem über sonstige Aktivitäten, Aktionen oder Ausflüge der Jugendabteilung. In Vertretung der erkrankten Schatzmeisterin Britta Matthis informierte Fulde die Versammlung wegen größerer Ausgaben etwa für die Instandhaltung des Backhauses von rund 5.000 Euro, Versicherung und Steuern für die Kfz mit 4.500 Euro sowie Sanitätsmaterial oder -ausbildung fast 17.000 Euro über ein Minus in der Kasse und warnte: »Wir können damit noch leben, aber wenn’s so weitergeht, sind wir in wenigen Jahren bei null«.

Entlastung des Vorstandes

Kassenprüfer Gerhard Eisele befand die Buchungen und Ablage der Belege in Ordnung. Im Rahmen der Prüfung wäre ein an die Bedürfnisse des Ortsvereins angepasstes elektronisches Kassenbuch vorgestellt worden. »Dieses Arbeitsmittel wird uns im nächsten Jahr die Belegprüfung sehr erleichtern«, bemerkte Eisele. Die anschließende Entlastung des gesamten Vorstands erfolgte einstimmig. »Es ist immer interessant zu hören, wie vielfältige das DRK-Engagement ist und wie viele Mitglieder dahinterstecken«, meinte Bürgermeister Mario Storz, der zudem Grüße seines Hohensteiner Amtskollegen Simon Baier überbrachte. Der Ortsverein habe durch die Helfer ein ganz starkes Fundament, auf das man bei Einsätzen oder Herausforderungen bauen könne. »Das, was ihr in der Jugendarbeit macht, zahlt sich am Ende bestimmt aus und ist der richtige Weg«, lobte der Schultes.

Der Dienst der ehrenamtlichen Helfer würde immer dann ausgeführt, wenn Menschen Hilfe brauchen. »Dieses Engagement im DRK ist nicht nur ein normales Hobby, sondern ein ehrenamtlicher Einsatz, der Leben rettet«, was man nicht genug wertschätzen könne. Die Einsatzzahlen stiegen alljährlich immer weiter. Zum einen aus vielen Gründen, »aber leider auch, weil es Leute gibt, die nicht in der Lage sind, sich selber ein Pflaster aufzukleben«, sparte der Bürgermeister nicht mit Kritik, bevor er sein Fazit zog. »Die Bevölkerung in Engstingen und Hohenstein weiß, was sie an ihrem DRK hat.«

Anforderungen immens gestiegen

Als Tagesordnungspunkt nahmen Wahlen einen ganz wichtigen Platz ein, denn die komplette Vorstandschaft musste neu formiert werden. Er habe in den sechs Jahren als Vorsitzender einen tiefen Einblick in die Aufgaben des DRK erhalten, während er bei Amtsantritt nicht gewusst habe, in welcher Breite und Intensität der Verein im Einsatz ist, räumte Fulde ein. Weil die Anforderungen an einen Vorstand immens gestiegen wären »und ich selber den Eindruck habe, dass mir für die Bewältigung dieser gestiegenen Anforderungen die nötige Power fehlt«, stellte er sein Amt zur Verfügung.

Zum Nachfolger wurde Janis Tröster gewählt, neue stellvertretende Vorsitzende wurde Sandra Eisele. Kassierin ist jetzt Isabell Tröster, neue Beisitzerin Alicia Eisele. Die Stellvertretung als Bereitschaftsleitung übernimmt Denise Wiedner. »Ich bin dankbar für das, was die geleistet haben, die jetzt gehen, aber auch dankbar dafür, dass junge Leute ein Amt übernehmen«, sagte DRK-Kreisverbands-Präsident Siegfried Mahler, der das Wahlprozedere mit humorvollen Sprüchen würzte. Als eine »Riesenleistung für eine ehrenamtliche Struktur« betrachtete der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter Michael Gulde die Leistung der Helfer, Kreisjugendleiterin Kathrin Reiber dankte für die »fulminante Führung der Jugendgruppe des Ortsvereins«. Engstingens Gesamtkommandant der Feuerwehr, Daniel Geist, und Peter Lipp, stellvertretender Kommandant der Hohensteiner Kameraden, dankten für die tolle Zusammenarbeit. Geehrt wurden für fünf Jahre Marcel Jäger, für zehn Jahre Dienst Selina Pangert, Luca Baisch und Nina Bayer. Tatjana Hagg und Hendrik Detzel sind seit 15 Jahren dabei, Christoph Stelter seit 20 Jahren. Seit 50 Jahren leisten Ilse und Georg Eisele Dienst bei der Ortsgruppe. (GEA) www.drk-engstingen-hohenstein.de