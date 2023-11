Der Förderverein Krankenpflege und Soziale Dienste Kispel hat mit seiner Spende zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Diakoniestation St.Johann beigetragen. Der Vorsitzende, Bürgermeister Florian Bauer, hat jetzt einen Scheck in Höhe von 5.500 Euro an Christine Krohmer und Susanne Felchner.

Susanne Felchner (von links) und Christine Krohmer von der Diakoniestation nehmen den Scheck aus den Händen von Florian Bauer, Vorsitzender des Fördervereins, entgegen Foto: Gabriele Bimek Susanne Felchner (von links) und Christine Krohmer von der Diakoniestation nehmen den Scheck aus den Händen von Florian Bauer, Vorsitzender des Fördervereins, entgegen Foto: Gabriele Bimek

