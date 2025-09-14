Nachbarschaftsflohmarkt: Belebte Gassen und Straßen in ganz Gächingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-GÄCHINGEN. Viel los war in Gächingen am Samstag beim ersten Fleggaflohmarkt, der anlässlich des 750-jährigen Bestehens des St. Johanner Ortsteils ausgerichtet wurde. Zudem gab es ideales Wetter, um die Albgemeinde anhand vieler Verkaufsstände in Höfen und Gärten zu erkunden. Für die Einwohner bot sich die Chance, sich von manchen Gebrauchsstücken zu trennen und Platz für Neues zu schaffen. »Ich habe im Reutlinger General-Anzeiger den Bericht über den Straßenflohmarkt in Eningen gelesen. Warum also nicht auch bei uns?« Das war die Überlegung von Ute Brändle vom Arbeitskreis »750 Jahre Gächingen«.

Eigentlich war sie auf der Suche nach einem besonderen Event zu diesem besonderen Jubiläum. »Das hat gepasst, damit kann man den Flegga bewegen«, freut sie sich. »Meine Frau ist hier federführend, sie hat es auf die Beine gestellt«, erklärt Ortsvorsteher Hans Brändle. »Das System haben wir bei den anderen abgeschaut.«

Beim Wettsägen auf dem Hof von Rudi Lamparter kommen die Wetteiferer ganz ordentlich ins Schwitzen. Foto: Gabriele Bimek

Auch ihre eigene Garage haben sie umfunktioniert in einen Ausstellungsraum. Alte Langspielplatten, Puppen, Handtaschen, Porzellan und selbstgebastelte Drachen, die Angebotspalette war groß und für fast alles fand sich ein Käufer. »Alles, was wir einnehmen, geht als Spende an das Alb-Hospiz in Münsingen«, betont Brändle. Wie auch die Erlöse der anderen Aussteller: Mehr als 30 hatten sich bis eine Woche vorher angemeldet. »Des isch koi Kruscht – des isch Vintage!« - so lautete das Leitmotiv, an dem sie sich orientierten.

Afterflohmarkt-Party rundet das Event ab

Für seine Präsentation hat sich Rudi Lamparter in der Neuen Steige eine Aktion ausgedacht, bei der die Besucher gefordert waren. »Wettsägen gibt es bei uns, immer im Zweierteam«, informiert er. Sein Team »Los geht’s« hat vorgelegt, 48 Sekunden waren zu schlagen. Er organisierte auch die Afterflohmarkt-Party mit Getränken und Grillwurst in seinem Hof. »Alles auf Spendenbasis, die dem Alb-Hospiz zugutekommen«, erklärt er.

»Das mit dem Flohmarkt ist eine gute Idee, die Nachahmung fordert. Das Wetter macht mit, das passt schon.« Unter anderem Gestecke, gestickte Tischdecken, Mostkrug und Vasen hat Christa Wahl auf Biertischen aufgereiht. Ihre Tochter Judith bastelte noch ein paar Kleinigkeiten zum Schulanfang. »Wir haben uns Armbändele gekauft. Jetzt schauen wir mal, was es sonst noch gibt, was wir brauchen können«, lassen Vanessa und Marie wissen und machen sich mit ihren Cityrollern auf den Weg.

Auch im Neubaugebiet wuselte es vor Besuchern und viele wurden fündig. Puppenstuben, Kaufläden, Sammeltassen, Zirkelkästchen, das Angebot war vielfältig. »Ich habe Platz geschaffen für Neues«, gibt Ursula Riehle zu verstehen. Sie kommt aus Hohenstein und beteiligte sich zum ersten Mal an einem Flohmarkt, gemeinsam mit ihrem Sohn, der in Gächingen wohnt. »Das ist eine sehr schöne Sache und sorgt für Ortsbelebung. Und man kann mit den Nachbarn schwätzen.« (GEA)