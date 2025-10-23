Nach Wasserschaden: Das Münsinger Hospiz ist wieder bezogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Susanne Windhösel hängt einen Kleiderbügel in den Schrank eines Zimmers. Der Schrank ist noch leer, genau wie das Zimmer. Das wird sich bald ändern. Monatelang lang war das Münsinger Hospiz wegen eines Wasserschadens unbewohnbar. Jetzt brennt in dem Haus wieder Licht, Mitarbeiter und Gäste sind nach sieben Monaten im Übergangsquartier in einem Sonnenbühler Seniorenheim zurückgekehrt.

Nicht Patienten, sondern Gäste. So nennen Hausleiterin Sabine Schelkle und ihr Team die Menschen, die sie hier pflegen und betreuen. Es sind Gäste auf Zeit, niemand bleibt lange, niemand geht geheilt nach Hause. Die Menschen, die hier einziehen, sind todkrank. »Es ist keine Therapie mehr möglich«, erklärt Sabine Schelkle, »die Symptomlast ist hoch, die Menschen leiden unter Schmerzen, Übelkeit und Atemnot.«

Auf dem Kleiderbügel, den Susanne Windhösel in der Hand hat, steht »Für meine letzte Reise«. Der alltägliche Gegenstand ist für die Gäste, die in dieses oder ein anderes der insgesamt acht Zimmer einziehen, alles andere als alltäglich. Er gehört zu den letzten Dingen, die sie in ihrem Leben umgeben. Für die Mitarbeiter - ehrenamtliche wie Susanne Windhösel, aber auch die professionellen Pflegekräfte - ist er oft Symbol und sanfter Einstieg in ein erstes Gespräch.

Ein Wasserschaden hat das Hospiz für mehr ein halbes Jahr unbewohnbar gemacht. Jetzt sind Mitarbeiter und Gäste dort wieder eingezogen. Foto: Marion Schrade Ein Wasserschaden hat das Hospiz für mehr ein halbes Jahr unbewohnbar gemacht. Jetzt sind Mitarbeiter und Gäste dort wieder eingezogen. Foto: Marion Schrade

»Die durchschnittliche Verweildauer liegt bei vier Wochen«, sagt Sabine Schelkle. Manche Gäste sterben schon innerhalb der ersten Stunden im Hospiz, andere bleiben ein Dreivierteljahr, sie sind die Ausnahmen, die Extreme, nicht die Regel. Sabine Schelkle leitet das Münsinger Hospiz, das nun mehr als ein halbes Jahr leer stand. Ein Wasserschaden Ende März hatte das Haus unbewohnbar gemacht, mehrere Monate lang mussten die Wände getrocknet und zum Teil auch rückgebaut und ersetzt werden. Böden und Inventar blieben unversehrt.

Die Mitarbeiter zogen mit ihren Gästen vorübergehend nach Sonnenbühl - ein Glücksfall, denn ein Seniorenheim, das die Samariterstiftung dort neu gebaut hatte, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht komplett bezogen. Das Hospiz, das ebenfalls von der Samariterstiftung getragen wird, fand dort in einer noch leer stehenden Station eine neue Heimat und Bedingungen vor, die vergleichbar mit denen in Münsingen waren, wo es acht Patientenzimmer, eine große, offene Küche und einen Wohnbereich gibt.

»Für meine letzte Reise ...«: Mit diesem Kleiderbügel steigen Ehrenamtliche wie Susanne Windhösel oft ins Gespräch mit neuen Gästen ein. Foto: Marion Schrade »Für meine letzte Reise ...«: Mit diesem Kleiderbügel steigen Ehrenamtliche wie Susanne Windhösel oft ins Gespräch mit neuen Gästen ein. Foto: Marion Schrade

Jeweils zwei Pflegekräfte kümmern sich pro Schicht um die acht Gäste, nachts ist es eine. Das Essen wird vor Ort von drei Hauswirtschafterinnen zubereitet - es gibt gemeinsame Mahlzeiten, aber auch Raum für Individualität. »Es werden auch Essenswünsche erfüllt«, sagt Sabine Schelkle, und auch die Uhrzeiten sind flexibel. Jeder darf so lange schlafen, wie er möchte, und dann frühstücken. Tagsüber sind Ehrenamtliche da - für Gespräche oder Spaziergänge zum Beispiel. Insgesamt rund 40 Freiwillige sind es inzwischen, etliche davon haben in den vergangenen Tagen beim Umzug geholfen.

Schon vor Tagen wurden Dinge in Kisten gepackt und von Willmandingen nach Münsingen gefahren - Nachtstühle und Haltegriffe, Rollstühle und Rollatoren, Küchenutensilien, Lebensmittelvorräte, Deko-Gegenstände und Medikamente zum Beispiel. Die Gäste wurden am Mittwoch in Krankenwagen transportiert, begleitet von Rettungssanitätern und Hospiz-Mitarbeiterinnen. »Es ging schneller und einfacher als gedacht«, ist Sabine Schelkle erleichtert. Vier Menschen mussten letztlich von Sonnenbühl nach Münsingen gebracht werden, ursprünglich war man von acht ausgegangen - auch in Sonnenbühl arbeitete das Team mit Vollbelegung. Vier der acht Gäste sind kurz vor dem Umzug gestorben. In Münsingen sind am Umzugstag noch vier Zimmer leer, lange wird das nicht so bleiben, die nächsten Einzüge sind bereits geplant, auf der Warteliste stehen weitere Namen - sieben bis acht sind es im Schnitt.

Gäste und Angehörige wurden auf die Fahrt vorbereitet

»Es war eine anstrengende Zeit«, blickt die Hausleiterin auf die vergangenen Monate zurück. In Sonnenbühl sei man von der Heimleitung sehr gut aufgenommen und unterstützt worden, betont sie. Dennoch: Die längeren Fahrzeiten - für die meisten Mitarbeiterinnen hieß das: eine halbe Stunde zur Arbeit statt fünf Minuten - waren eine Zusatzbelastung. Sabine Schelkle und ihre Mitarbeiterinnen haben sie auf sich genommen: »Die Gäste, die wir in dieser Zeit bei uns hatten, wären sonst nirgends untergekommen. Das hat uns bestärkt, weiterzumachen.« Das nächste Hospiz ist in Eningen, die Plätze sind so rar wie begehrt.

Etliche Menschen sind in den zurückliegenden sieben Monaten in Sonnenbühl eingezogen und gestorben, nur ein Gast hat sowohl den Umzug von Münsingen nach Willmandingen als auch die Rückverlegung miterlebt. Auf den Umzug haben die Hospiz-Mitarbeiterinnen sowohl die Gäste als auch deren Angehörige schon lange im Vorfeld vorbereitet. Bei etlichen war bereits beim Einzug in Willmandingen klar, dass die Fahrt auf sie zukommen wird. In den Gesprächen, sagt Sabine Schelkle, sei es vor allem darum gegangen, den Menschen die Aufregung zu nehmen - und ihren Familien die Angst, dass der Transport mit zusätzlichem Leiden verbunden ist. Am Umzugstag selbst waren deshalb nicht wie sonst zwei Mitarbeiterinnen pro Schicht, sondern drei Mal so viele im Einsatz.

Auch das Seniorenheim in Sonnenbühl wird wieder bezogen

Auf der Fahrt hat Sabine Schelkle selbst berührende Momente erlebt. Sie war in einem der Krankenwagen an der Seite einer Frau, die - wie die drei anderen Gäste auch - liegend transportiert wurde. Liegend, das bedeutet, der Blick durchs Fenster ist nur ein winziger Ausschnitt der Welt da draußen. Was die Frau sah? Vorüberziehende Baumwipfel in bunten Farben. Ein Bild, das sie »sichtlich genossen« hat, erzählt Sabine Schelkle. So war diese wohl letzte Fahrt nicht in erster Linie eine zusätzliche Belastung, sondern auch ein Ausflug, der der Seele gutgetan hat.

Auf die Rückkehr haben die Hospiz-Mitarbeiterinnen am späten Nachmittag noch mit einem Glas Sekt angestoßen. Der Umzugstrubel hat sich nach wenigen Stunden gelegt, und auch in den Räumen des Sonnenbühler Seniorenheims wird bald wieder Leben einkehren. Dort wird eine Wohngruppe mit erhöhtem Schutzbedarf überwiegend für Demenzpatienten eingerichtet, erklärt Angela Krohmer, die als Regionalleiterin für die Pflegeeinrichtungen der Samariterstiftung in den Kreisen Reutlingen und Tübingen zuständig ist. Die Suche nach Personal läuft bereits, bis die ersten alten Menschen einziehen, wird es also noch einige Monate dauern. (GEA)